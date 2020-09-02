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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8902890389048905

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:07

  2XL написав:
Alien написав:
  Фантом написав:Хотел загасить кредитку, на 40к. А в МАБе "большой привет" снизили лимит на пополнение карт с карт других банков до 30к.

СЕП? Або штовхнути р2р на пакетку, а з нею вже загаситись?
Кто то по другому гасит? Вот это да )


Общий лимит 400 тыс грн в день. Месячный лимит такой же. Можно сделать несколько платежей по 30 тыс.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:17

  Аlександр написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Чего то по дебетке стало в сообщении писать после доступного остатка кредитный лимит 0.00

Добрый день,velvet. С 01.09.2020 Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте - помимо общего баланса отдельно указывать сумму установленного кредитного лимита даже если он отсутствует.

Отлично! :)

Alfa_Bank, а теперь, пожалуйста, налейте мне стопариК-другой кредитного лимита :)
А то обычно тот мизер моих остатков на картсчете - тоска и печаль :(
Только не говорите, что дебетчикам не наливают.

Т. е. сделайте по дебетовым картам кредитный лимит с льготным периодом в 62 дня, но только по желанию клиента. При этом сначала клиент звонит персональному менеджеру либо в Контакт-центр, делая заявку. Далее, после положительного решения Кредитного комитета, приходит в отделение и подписывает заявление, тем самым сразу активируя свой кредитный лимит. Все сознательно и официально.

Банку тоже будет выгодно за счет фактического уменьшения льготного периода, т. к. все поступающие на картсчет средства сначала пойдут на погашение задолженности, а затем в положительный остаток либо же переводом на Доходный сейф.

Аlександр, для кредитного лимита у нас есть отдельный продукт - кредитные карты :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:26

  Alfa_Bank написав:Решение об увеличение кредитного лимита принимается Банком по каждому клиенту индивидуально. Рекомендую проверять периодически возможность увеличения кредитного лимита в Mobile.

Какой-то на этот раз у вас слишком формальный ответ получился :( Разумеется, что он индивидуальный! Как и то, что сразу после получения карты кнопку дёргать наверняка бессмысленно, не так ли?

Я подозреваю, что минимальный срок после заключения договора, до истечения которого будет гарантированный отказ, всё-таки есть (месяц, два или сколько там), но вы почему-то даже не намекаете на это... :?
Vorlon
 
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