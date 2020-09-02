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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:07
2XL написав: Alien написав: Фантом написав:
Хотел загасить кредитку, на 40к. А в МАБе "большой привет" снизили лимит на пополнение карт с карт других банков до 30к.
СЕП? Або штовхнути р2р на пакетку, а з нею вже загаситись?
Кто то по другому гасит? Вот это да )
Общий лимит 400 тыс грн в день. Месячный лимит такой же. Можно сделать несколько платежей по 30 тыс.
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Kevin
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Додано: Чет 03 вер, 2020 16:17
Аlександр написав:
Отлично! Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: velvet написав:
Чего то по дебетке стало в сообщении писать после доступного остатка кредитный лимит 0.00
Добрый день,velvet. С 01.09.2020 Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте - помимо общего баланса отдельно указывать сумму установленного кредитного лимита даже если он отсутствует.
, а теперь, пожалуйста, налейте мне сто
париК
-другой кредитного лимита
А то обычно тот мизер моих остатков на картсчете - тоска и печаль
Только не говорите, что дебетчикам не наливают.
Т. е. сделайте по дебетовым картам кредитный лимит с льготным периодом в 62 дня, но только по желанию клиента. При этом сначала клиент звонит персональному менеджеру либо в Контакт-центр, делая заявку. Далее, после положительного решения Кредитного комитета, приходит в отделение и подписывает заявление, тем самым сразу активируя свой кредитный лимит. Все сознательно и официально.
Банку тоже будет выгодно за счет фактического уменьшения льготного периода, т. к. все поступающие на картсчет средства сначала пойдут на погашение задолженности, а затем в положительный остаток либо же переводом на Доходный сейф.
Аlександр, для кредитного лимита у нас есть отдельный продукт - кредитные карты
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 03 вер, 2020 16:26
Alfa_Bank написав:
Решение об увеличение кредитного лимита принимается Банком по каждому клиенту индивидуально. Рекомендую проверять периодически возможность увеличения кредитного лимита в Mobile.
Какой-то на этот раз у вас слишком формальный ответ получился
Разумеется, что он индивидуальный! Как и то, что сразу после получения карты кнопку дёргать наверняка бессмысленно, не так ли?
Я подозреваю, что минимальный срок после заключения договора, до истечения которого будет гарантированный отказ, всё-таки есть (месяц, два или сколько там), но вы почему-то даже не намекаете на это...
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Vorlon
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Додано: Чет 03 вер, 2020 17:23
Ребят,подскажите,по какому номеру телефона с банком связаться,нужна техподдержка.На 0800 уже нет номера для частных лиц?
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Scotch
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Додано: Чет 03 вер, 2020 17:32
Scotch давно нет, лучше напишите в личку офиц представителю на сайте ну или 044 494 01 01
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Чет 03 вер, 2020 17:41
omb написав:Scotch
давно нет, лучше напишите в личку офиц представителю на сайте ну или 044 494 01 01
Или звонок с мобильного приложения(бесплатно).
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unlock
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Додано: Чет 03 вер, 2020 18:27
Vorlon написав:
Я подозреваю, что минимальный срок после заключения договора, до истечения которого будет гарантированный отказ, всё-таки есть (месяц, два или сколько там), но вы почему-то даже не намекаете на это...
45 дней
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 18:42
2XL написав:
45 дней
А это разве не срок заказа новой кредитки после закрытия старой?
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