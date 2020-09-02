Аlександр написав:

Alfa_Bank написав: velvet написав: Чего то по дебетке стало в сообщении писать после доступного остатка кредитный лимит 0.00 Чего то по дебетке стало в сообщении писать после доступного остатка кредитный лимит 0.00

Добрый день,velvet. С 01.09.2020 Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте - помимо общего баланса отдельно указывать сумму установленного кредитного лимита даже если он отсутствует. Добрый день,velvet. С 01.09.2020 Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте - помимо общего баланса отдельно указывать сумму установленного кредитного лимита даже если он отсутствует.

Alfa_Bank

сто

К

, а теперь, пожалуйста, налейте мнепари-другой кредитного лимитаА то обычно тот мизер моих остатков на картсчете - тоска и печальТолько не говорите, что дебетчикам не наливают.Т. е. сделайте по дебетовым картам кредитный лимит с льготным периодом в 62 дня, но только по желанию клиента. При этом сначала клиент звонит персональному менеджеру либо в Контакт-центр, делая заявку. Далее, после положительного решения Кредитного комитета, приходит в отделение и подписывает заявление, тем самым сразу активируя свой кредитный лимит. Все сознательно и официально.Банку тоже будет выгодно за счет фактического уменьшения льготного периода, т. к. все поступающие на картсчет средства сначала пойдут на погашение задолженности, а затем в положительный остаток либо же переводом на Доходный сейф.