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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8903890489058906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:04

  antey718 написав:
  ignorabimus написав:Ребят, подскажите дремучему, как акционной рассрочкой пользоваться? Чтобы безопасно! :)


Там все просто, выбираете 6 мес, активируете смской, дальше платежи будут списываться в РД и у вас будет время до следующей РД чтобы его погасить вместе с другими тратами в льготном периоде. Проценты там набегают чисто символические - несколько коп.
А как же комиссия, которая снимается, если к РД на карте есть задолженность?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:09

ignorabimus
У умных её нет ещё с декабря :P Если покупка в рассрочке, то РКО не начисляется на неё.
Vorlon
 
Повідомлень: 8998
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  #<1 ... 8903890489058906
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