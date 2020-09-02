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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:04
antey718 написав: ignorabimus написав:
Ребят, подскажите дремучему, как акционной рассрочкой пользоваться? Чтобы безопасно!
Там все просто, выбираете 6 мес, активируете смской, дальше платежи будут списываться в РД и у вас будет время до следующей РД чтобы его погасить вместе с другими тратами в льготном периоде. Проценты там набегают чисто символические - несколько коп.
А как же комиссия, которая снимается, если к РД на карте есть задолженность?
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Додано: Чет 03 вер, 2020 21:09
ignorabimus
У умных её нет ещё с декабря
Если покупка в рассрочке, то РКО не начисляется на неё.
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