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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8903890489058906

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Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:04

  antey718 написав:
  ignorabimus написав:Ребят, подскажите дремучему, как акционной рассрочкой пользоваться? Чтобы безопасно! :)


Там все просто, выбираете 6 мес, активируете смской, дальше платежи будут списываться в РД и у вас будет время до следующей РД чтобы его погасить вместе с другими тратами в льготном периоде. Проценты там набегают чисто символические - несколько коп.
А как же комиссия, которая снимается, если к РД на карте есть задолженность?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:09

ignorabimus
У умных её нет ещё с декабря :P Если покупка в рассрочке, то РКО не начисляется на неё.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:27

Карта Visa Travel, рассрочка

Добрый день!
Подключил акционную рассрочку на 6 месяцев. Карта черная Visa Travel.
Порядка 90% трат в рассрочке
те я должен альфе 10 тыс, где 9 тыс покупки в рассрочку.

Правильно ли я понимаю, что у Альфы тут сюрприза не будет в виде:
Х процентов за списание (как в привате);
процентов из-за долга на карте;
страховки.
еще хрен знает чего?)

Т.е. акционная рассрочка действительно акционная, а не какой-то сюрприз...

СПАСИБО)
b555
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:07

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Решение об увеличение кредитного лимита принимается Банком по каждому клиенту индивидуально. Рекомендую проверять периодически возможность увеличения кредитного лимита в Mobile.

Какой-то на этот раз у вас слишком формальный ответ получился :( Разумеется, что он индивидуальный! Как и то, что сразу после получения карты кнопку дёргать наверняка бессмысленно, не так ли?
-
Я подозреваю, что минимальный срок после заключения договора, до истечения которого будет гарантированный отказ, всё-таки есть (месяц, два или сколько там), но вы почему-то даже не намекаете на это... :?

Vorlon, намекаю - через 3 месяца :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:37

  b555 написав:Добрый день!
Подключил акционную рассрочку на 6 месяцев. Карта черная Visa Travel.
Порядка 90% трат в рассрочке
те я должен альфе 10 тыс, где 9 тыс покупки в рассрочку.

Правильно ли я понимаю, что у Альфы тут сюрприза не будет в виде:
Х процентов за списание (как в привате);
процентов из-за долга на карте;
страховки.
еще хрен знает чего?)

Т.е. акционная рассрочка действительно акционная, а не какой-то сюрприз...

СПАСИБО)

Не, всё ровно будет.
unlock
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:10

Alfa_Bank
Если к пакетным картам привязаны депо, перевыпустить ультру на вайт можно без проблем ?
Какой алгоритм действий для перевыпуска ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:28

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Аlександр, для кредитного лимита у нас есть отдельный продукт - кредитные карты

А у меня висит какая-то дикая приписка про кредит в мобильном приложении, рядом с пакетной. Все боюсь случайно тапнуть, и попасть на какой-нибудь панда-кэш.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:29

  unlock написав:
  omb написав:Scotch давно нет, лучше напишите в личку офиц представителю на сайте ну или 044 494 01 01

Или звонок с мобильного приложения(бесплатно).

Так, вроде, все нетривиальные действия только после звонка с финансового номера, и допроса.
wig
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