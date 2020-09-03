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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:04
antey718 написав: ignorabimus написав:
Ребят, подскажите дремучему, как акционной рассрочкой пользоваться? Чтобы безопасно!
Там все просто, выбираете 6 мес, активируете смской, дальше платежи будут списываться в РД и у вас будет время до следующей РД чтобы его погасить вместе с другими тратами в льготном периоде. Проценты там набегают чисто символические - несколько коп.
А как же комиссия, которая снимается, если к РД на карте есть задолженность?
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ignorabimus
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Додано: Чет 03 вер, 2020 21:09
ignorabimus
У умных её нет ещё с декабря
Если покупка в рассрочке, то РКО не начисляется на неё.
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Vorlon
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Додано: Чет 03 вер, 2020 23:27
Добрый день!
Подключил акционную рассрочку на 6 месяцев. Карта черная Visa Travel.
Порядка 90% трат в рассрочке
те я должен альфе 10 тыс, где 9 тыс покупки в рассрочку.
Правильно ли я понимаю, что у Альфы тут сюрприза не будет в виде:
Х процентов за списание (как в привате);
процентов из-за долга на карте;
страховки.
еще хрен знает чего?)
Т.е. акционная рассрочка действительно акционная, а не какой-то сюрприз...
СПАСИБО)
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b555
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:07
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
Решение об увеличение кредитного лимита принимается Банком по каждому клиенту индивидуально. Рекомендую проверять периодически возможность увеличения кредитного лимита в Mobile.
Какой-то на этот раз у вас слишком формальный ответ получился
Разумеется, что он индивидуальный! Как и то, что сразу после получения карты кнопку дёргать наверняка бессмысленно, не так ли?
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Я подозреваю, что минимальный срок после заключения договора, до истечения которого будет гарантированный отказ, всё-таки есть (месяц, два или сколько там), но вы почему-то даже не намекаете на это...
Vorlon, намекаю - через 3 месяца
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:37
b555 написав:
Добрый день!
Подключил акционную рассрочку на 6 месяцев. Карта черная Visa Travel.
Порядка 90% трат в рассрочке
те я должен альфе 10 тыс, где 9 тыс покупки в рассрочку.
Правильно ли я понимаю, что у Альфы тут сюрприза не будет в виде:
Х процентов за списание (как в привате);
процентов из-за долга на карте;
страховки.
еще хрен знает чего?)
Т.е. акционная рассрочка действительно акционная, а не какой-то сюрприз...
СПАСИБО)
Не, всё ровно будет.
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unlock
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:10
Alfa_Bank
Если к пакетным картам привязаны депо, перевыпустить ультру на вайт можно без проблем ?
Какой алгоритм действий для перевыпуска ?
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Kalgan
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:28
Alfa_Bank написав:
Аlександр, для кредитного лимита у нас есть отдельный продукт - кредитные карты
А у меня висит какая-то дикая приписка про кредит в мобильном приложении, рядом с пакетной. Все боюсь случайно тапнуть, и попасть на какой-нибудь панда-кэш.
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wig
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:29
unlock написав: omb написав:Scotch
давно нет, лучше напишите в личку офиц представителю на сайте ну или 044 494 01 01
Или звонок с мобильного приложения(бесплатно).
Так, вроде, все нетривиальные действия только после звонка с финансового номера, и допроса.
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wig
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:04
Альфо! Будь ласка, допоможіть.
Гадав, що покупка на 500 грн (навіть якщо 2 копійки з них власні) може бути переведена у розстрочку, нехай і не повністю. Але КЦ не підтверджує, каже, що взагалі не буде розстрочки.
А як насправді?
Колеги, долучайтеся також. Мав хто подібний досвід?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:24
kreuz написав:
Альфо! Будь ласка, допоможіть.
Гадав, що покупка на 500 грн (навіть якщо 2 копійки з них власні) може бути переведена у розстрочку, нехай і не повністю. Але КЦ не підтверджує, каже, що взагалі не буде розстрочки.
А як насправді?
Колеги, долучайтеся також. Мав хто подібний досвід?
Доброго дня,kreuz. Дійсно, якщо сума кредитних коштів буде 499,98 грн, розстрочки, на жаль не буде.
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