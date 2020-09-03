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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8904890589068907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:40

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Альфо! Будь ласка, допоможіть.

Гадав, що покупка на 500 грн (навіть якщо 2 копійки з них власні) може бути переведена у розстрочку, нехай і не повністю. Але КЦ не підтверджує, каже, що взагалі не буде розстрочки.

А як насправді?

Колеги, долучайтеся також. Мав хто подібний досвід?

Доброго дня,kreuz. Дійсно, якщо сума кредитних коштів буде 499,98 грн, розстрочки, на жаль не буде.

І вручняк не можна підключити?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:46

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Альфо! Будь ласка, допоможіть.

Гадав, що покупка на 500 грн (навіть якщо 2 копійки з них власні) може бути переведена у розстрочку, нехай і не повністю. Але КЦ не підтверджує, каже, що взагалі не буде розстрочки.

А як насправді?

Колеги, долучайтеся також. Мав хто подібний досвід?

Доброго дня,kreuz. Дійсно, якщо сума кредитних коштів буде 499,98 грн, розстрочки, на жаль не буде.

І вручняк не можна підключити?

Підключити що? Розстрочка підключається при використанні кредитних на сумму від 500 грн. і більше. У вас менше - що тут підключати?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:51

  kreuz написав:Альфо! Будь ласка, допоможіть.

Гадав, що покупка на 500 грн (навіть якщо 2 копійки з них власні) може бути переведена у розстрочку, нехай і не повністю. Але КЦ не підтверджує, каже, що взагалі не буде розстрочки.

А як насправді?

Колеги, долучайтеся також. Мав хто подібний досвід?

Не буде розстрочки, якщо 2 коп. З суми 500 грн. не кредитні, а також при частковому поверненні коштів (розрахувався кредитними на 616,80 грн., а мені зробили часткове повернення на суму 20,56 грн. і я пролетів з розстрочкою).
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:11

Alfa_Bank по картам ответьте
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:15

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Альфо! Будь ласка, допоможіть.

Гадав, що покупка на 500 грн (навіть якщо 2 копійки з них власні) може бути переведена у розстрочку, нехай і не повністю. Але КЦ не підтверджує, каже, що взагалі не буде розстрочки.

А як насправді?

Колеги, долучайтеся також. Мав хто подібний досвід?

Доброго дня,kreuz. Дійсно, якщо сума кредитних коштів буде 499,98 грн, розстрочки, на жаль не буде.

І вручняк не можна підключити?

На жаль, ні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:22

Re: Альфа-Банк

Дякую. Не буде розстрочки, ну й нехай. Жалкувати не буду. Дякую всім, хто долучився до обговорення.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:25

  Kalgan написав:Alfa_Bank по картам ответьте

Добрый день, Kalgan. Извините, пропустила Ваш вопрос. Никаких проблем с перевыпуском нет. При перевыпуске Вы указываете на какой тарифный пакет хотите перейти.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:44

Alfa_Bank
Напомните, пожалуйста, снятие валюты с "Ощадного" через пакетную Ультру, будет без комиссии в кассе? Заказывать обязательно?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:53

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank по картам ответьте

Добрый день, Kalgan. Извините, пропустила Ваш вопрос. Никаких проблем с перевыпуском нет. При перевыпуске Вы указываете на какой тарифный пакет хотите перейти.

После получения новых карт, старые аннулируются автоматически, или нужно самому заявку оставлять ?
Kalgan
 
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  #<1 ... 8904890589068907
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