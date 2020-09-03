Гадав, що покупка на 500 грн (навіть якщо 2 копійки з них власні) може бути переведена у розстрочку, нехай і не повністю. Але КЦ не підтверджує, каже, що взагалі не буде розстрочки.
А як насправді?
Колеги, долучайтеся також. Мав хто подібний досвід?
Доброго дня,kreuz. Дійсно, якщо сума кредитних коштів буде 499,98 грн, розстрочки, на жаль не буде.
І вручняк не можна підключити?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Гадав, що покупка на 500 грн (навіть якщо 2 копійки з них власні) може бути переведена у розстрочку, нехай і не повністю. Але КЦ не підтверджує, каже, що взагалі не буде розстрочки.
А як насправді?
Колеги, долучайтеся також. Мав хто подібний досвід?
Не буде розстрочки, якщо 2 коп. З суми 500 грн. не кредитні, а також при частковому поверненні коштів (розрахувався кредитними на 616,80 грн., а мені зробили часткове повернення на суму 20,56 грн. і я пролетів з розстрочкою).
Дякую. Не буде розстрочки, ну й нехай. Жалкувати не буду. Дякую всім, хто долучився до обговорення.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):