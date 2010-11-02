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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8905890689078908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:01

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank по картам ответьте

Добрый день, Kalgan. Извините, пропустила Ваш вопрос. Никаких проблем с перевыпуском нет. При перевыпуске Вы указываете на какой тарифный пакет хотите перейти.

После получения новых карт, старые аннулируются автоматически, или нужно самому заявку оставлять ?

Kalgan, при заказе карты — Вы указываете аннулировать карту или нет.
Если — нет, то необходимо обращаться повторно для ее аннулирования.
Для более детальной консультации напишите, пожалуйста, в личное сообщение, уточните когда и какую карту Вы планируете заказывать.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 07:02

Re: Альфа-Банк

В МАБа сьогодні вихідний? З 4 ранку в ауті.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:41

Re: Альфа-Банк

МАБ працює. Розрахункова дата по Еко 06.09. Вчора 04.09 закрив борг в 0 в МАБі переказом з однієї своєї дебетної картки на еко. Сьогодні прилетіло "Розрахунково-касове обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ) - 209,14" оскільки провести переказ альфа має намір аж 07. Тип операції Платіж online між картами різних клієнтів, хоча обі картки мої. Я в шоку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:47

  Ой+ написав:МАБ працює. Розрахункова дата по Еко 06.09. Вчора 04.09 закрив борг в 0 в МАБі переказом з однієї своєї дебетної картки на еко. Сьогодні прилетіло "Розрахунково-касове обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ) - 209,14" оскільки провести переказ альфа має намір аж 07. Тип операції Платіж online між картами різних клієнтів, хоча обі картки мої. Я в шоку.

А сам перевод де делали: таки в МАБ или Мобайл, до 19:00? :wink:
А мож какая трата из блока провелась? Причем даж вот сейчас, т.е. в Сб - порядка 6К!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:57

  Ой+ написав:МАБ працює. Розрахункова дата по Еко 06.09. Вчора 04.09 закрив борг в 0 в МАБі переказом з однієї своєї дебетної картки на еко. Сьогодні прилетіло "Розрахунково-касове обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ) - 209,14" оскільки провести переказ альфа має намір аж 07. Тип операції Платіж online між картами різних клієнтів, хоча обі картки мої. Я в шоку.

Как именно делался перевод с дебетки на кредитку ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:57

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А сам перевод де делали: таки в МАБ или Мобайл, до 19:00?


Переказ в Мобайл в 14 год, трати за попередній розрахунковий період - гасив повністю в 0 навіть пару сотень, що в блоці. Чомусь в квит. між картами різних клієнтів, хоч обидві карти мої. Написав в чат в мобайлі, але там як завжди тихо.

  mustbe написав:Как именно делался перевод с дебетки на кредитку ?


В мобайлі через кнопку поповнити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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