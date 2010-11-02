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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:01
Kalgan написав: Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
по картам ответьте
Добрый день, Kalgan. Извините, пропустила Ваш вопрос. Никаких проблем с перевыпуском нет. При перевыпуске Вы указываете на какой тарифный пакет хотите перейти.
После получения новых карт, старые аннулируются автоматически, или нужно самому заявку оставлять ?
Kalgan, при заказе карты — Вы указываете аннулировать карту или нет.
Если — нет, то необходимо обращаться повторно для ее аннулирования.
Для более детальной консультации напишите, пожалуйста, в личное сообщение, уточните когда и какую карту Вы планируете заказывать.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 07:02
В МАБа сьогодні вихідний? З 4 ранку в ауті.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:41
МАБ працює. Розрахункова дата по Еко 06.09. Вчора 04.09 закрив борг в 0 в МАБі переказом з однієї своєї дебетної картки на еко. Сьогодні прилетіло "Розрахунково-касове обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ) - 209,14" оскільки провести переказ альфа має намір аж 07. Тип операції Платіж online між картами різних клієнтів, хоча обі картки мої. Я в шоку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:47
Ой+ написав:
МАБ працює. Розрахункова дата по Еко 06.09. Вчора 04.09 закрив борг в 0 в МАБі переказом з однієї своєї дебетної картки на еко. Сьогодні прилетіло "Розрахунково-касове обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ) - 209,14" оскільки провести переказ альфа має намір аж 07. Тип операції Платіж online між картами різних клієнтів, хоча обі картки мої. Я в шоку.
А сам перевод де делали: таки в МАБ или Мобайл, до 19:00?
А мож какая трата из блока провелась? Причем даж вот сейчас, т.е. в Сб - порядка 6К!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:57
Ой+ написав:
МАБ працює. Розрахункова дата по Еко 06.09. Вчора 04.09 закрив борг в 0 в МАБі переказом з однієї своєї дебетної картки на еко. Сьогодні прилетіло "Розрахунково-касове обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ) - 209,14" оскільки провести переказ альфа має намір аж 07. Тип операції Платіж online між картами різних клієнтів, хоча обі картки мої. Я в шоку.
Как именно делался перевод с дебетки на кредитку ?
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mustbe
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:57
clientage написав:
А сам перевод де делали: таки в МАБ или Мобайл, до 19:00?
Переказ в Мобайл в 14 год, трати за попередній розрахунковий період - гасив повністю в 0 навіть пару сотень, що в блоці. Чомусь в квит. між картами різних клієнтів, хоч обидві карти мої. Написав в чат в мобайлі, але там як завжди тихо.
mustbe написав:
Как именно делался перевод с дебетки на кредитку ?
В мобайлі через кнопку поповнити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:09
Ой+ написав: clientage написав:
А сам перевод де делали: таки в МАБ или Мобайл, до 19:00?
Переказ в Мобайл в 14 год, трати за попередній розрахунковий період - гасив повністю в 0 навіть пару сотень, що в блоці. Чомусь в квит. між картами різних клієнтів, хоч обидві карти мої. Написав в чат в мобайлі, але там як завжди тихо.
mustbe написав:
Как именно делался перевод с дебетки на кредитку ?
В мобайлі через кнопку поповнити.
Этто несерьёзно!!
Мульён раз тут писано, шо ДЕЛАТЬ НУНА В МАБе
Мобайл -- отстой. Верните Лёшика!
ПС. Можно в Мобайле попробовать сделать ИБАН-перевод, указав ИБАН своей кредитки. Но я за Мобайл и в этом случае не ручаюсь, т.к. у него там свой крезоид рулит и запросто может переиначить этот перевод на перевод между своими картами, т.е. р2р с проводкой на сл. опердень
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:16
clientage написав:
Мульён раз тут писано, шо ДЕЛАТЬ НУНА В МАБе
Мобайл -- отстой.
Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:21
clientage написав:
ПС. Можно в Мобайле попробовать сделать ИБАН-перевод, указав ИБАН своей кредитки. Но я за Мобайл и в этом случае не ручаюсь, т.к. у него там свой крезоид рулит и запросто может переиначить этот перевод на перевод между своими картами, т.е. р2р с проводкой на сл. опердень
Я ручаюся)) Користуюся лише мобайлом більше року і даним методом. Через меню Платежі по номеру ІВAN погашаю кредитку в РД з дебетки. Все проходить онлайн за пару хв. Ніколи не було сюрпризів.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:28
Ой+ написав: clientage написав:
Мульён раз тут писано, шо ДЕЛАТЬ НУНА В МАБе
Мобайл -- отстой.
Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?
Ну падайте на колени перед Викторией, целуйте ей туфельки, она девушка добрая, один раз може выцыганит для вас индульгенцию
... делайте хоть что-нибудь!
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