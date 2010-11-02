Так я винуватий? Якось не думав, що в альфівському літочисленню 4-те число наступає після 6-го. Зате 5-го уже все постягували наперед. От класифікація, що "Платіж online між картами різних клієнтів", хоч клієнт один це зачіпка, чи ні?
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:45
Так я винуватий? Якось не думав, що в альфівському літочисленню 4-те число наступає після 6-го. Зате 5-го уже все постягували наперед. От класифікація, що "Платіж online між картами різних клієнтів", хоч клієнт один це зачіпка, чи ні?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:09
У вас ничо еще не сняли, проводка будет 6го
А загасить(провести по счету) вы должны были 4го до 18:00
Ото "онлайн" можете обсудить с программером, шо намалевал это слово в Мобайле, хай с него и снимут оту вашу РКО Он скажет, шо карта таки онлайн-пополнилась, а вот счет офлайн пополняется, на сл. опердн. Регламент в ДКБО есть
ПС. Вааще Алка рекомендует за 5дн гаситься. Вы ЧО рекомендации не выполняете?
ППС. А напишите заяву-пертензию в отд-и, зарегте обязательно, укажите там ото ваше "онлайн". Я думаю Алка пойдет вам навстречу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:34
кредитные карты - это кредитные карты, а это следующий этап - кредит - где ставки от 45% и без всяких грейсов
за случайное нажатие скорей всего не дадут кредит сразу - там несколько шагов. хотя у меня был случай, когда увеличил кредитный лимит случайным нажатием))))
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:37
Мобайл платеж проводит по IBAN день в день, но правда не сразу - сколько-то времени будете ждать.
хотел уточнить - в МАБ перевод между картами день в день? давно перевожу только в Мобайл
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:40
Re: Альфа-Банк
и в МАБ и Мобайл (хотя в ДКБО есть упоминание тока МАБ, и ОфПред давала разъяснение, шо это, по сути, одно и тоже):
между картами изменение автор. остатка -- онлайн, проводка по счету -- на сл. опердн
между картсчетами (до 19:00) -- текущий опердн
ПС. И речь тока про МАБ,
для стороннего р2р свой регламент, обычно, проводка по картсчету (эт важно именно для погашения КК) от +2 опердн.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:57
забейте
опыт - сын ошибок трудных
для меня тоже стало открытием, что переброска между своими картами проводится на след день. и пополнение через cash in - тоже на следующий день.
а пополнение через cash in по IBAN, те день в день - до 5 тыс грн.
так что в последний день приходится пополнять через cash in пакетную, а потом по IBAN - кредитку; если платеж меньше 10 тыс грн, а так - через кассу
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