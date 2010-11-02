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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:45
clientage написав: Ой+ написав:
Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?
Ну падайте на колени перед Викторией, целуйте ей туфельки, она девушка добрая, один раз може выцыганит для вас индульгенцию
Так я винуватий? Якось не думав, що в альфівському літочисленню 4-те число наступає після 6-го. Зате 5-го уже все постягували наперед. От класифікація, що "Платіж online між картами різних клієнтів", хоч клієнт один це зачіпка, чи ні?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:09
Ой+ написав: clientage написав: Ой+ написав:
Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?
Ну падайте на колени перед Викторией, целуйте ей туфельки, она девушка добрая, один раз може выцыганит для вас индульгенцию
Так я винуватий? Якось не думав, що в альфівському літочисленню 4-те число наступає після 6-го. Зате 5-го уже все постягували наперед. От класифікація, що "Платіж online між картами різних клієнтів", хоч клієнт один це зачіпка, чи ні?
У вас ничо еще не сняли, проводка будет 6го
А загасить(провести по счету) вы должны были 4го до 18:00
Ото "онлайн" можете обсудить с программером, шо намалевал это слово в Мобайле, хай с него и снимут оту вашу РКО
Он скажет, шо карта таки онлайн-пополнилась, а вот счет офлайн пополняется, на сл. опердн. Регламент в ДКБО есть
ПС. Вааще Алка рекомендует за 5дн гаситься. Вы ЧО рекомендации не выполняете?
ППС. А напишите заяву-пертензию в отд-и, зарегте обязательно, укажите там ото ваше "онлайн". Я думаю Алка пойдет вам навстречу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:34
wig написав: Alfa_Bank написав:
Аlександр, для кредитного лимита у нас есть отдельный продукт - кредитные карты
А у меня висит какая-то дикая приписка про кредит в мобильном приложении, рядом с пакетной. Все боюсь случайно тапнуть, и попасть на какой-нибудь панда-кэш.
кредитные карты - это кредитные карты, а это следующий этап - кредит - где ставки от 45% и без всяких грейсов
за случайное нажатие скорей всего не дадут кредит сразу - там несколько шагов. хотя у меня был случай, когда увеличил кредитный лимит случайным нажатием))))
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Shaman
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:37
clientage написав: Ой+ написав: clientage написав:
А сам перевод де делали: таки в МАБ или Мобайл, до 19:00?
Переказ в Мобайл в 14 год, трати за попередній розрахунковий період - гасив повністю в 0 навіть пару сотень, що в блоці. Чомусь в квит. між картами різних клієнтів, хоч обидві карти мої. Написав в чат в мобайлі, але там як завжди тихо.
mustbe написав:
Как именно делался перевод с дебетки на кредитку ?
В мобайлі через кнопку поповнити.
Этто несерьёзно!!
Мульён раз тут писано, шо ДЕЛАТЬ НУНА В МАБе
Мобайл -- отстой. Верните Лёшика!
ПС. Можно в Мобайле попробовать сделать ИБАН-перевод, указав ИБАН своей кредитки. Но я за Мобайл и в этом случае не ручаюсь, т.к. у него там свой крезоид рулит и запросто может переиначить этот перевод на перевод между своими картами, т.е. р2р с проводкой на сл. опердень
Мобайл платеж проводит по IBAN день в день, но правда не сразу - сколько-то времени будете ждать.
хотел уточнить - в МАБ перевод между картами день в день? давно перевожу только в Мобайл
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Shaman
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:40
Shaman написав:
перевод между картами день в день?
и в МАБ и Мобайл (хотя в ДКБО есть упоминание тока МАБ, и ОфПред давала разъяснение, шо это, по сути, одно и тоже):
между картами изменение автор. остатка -- онлайн, проводка по счету -- на сл. опердн
между картсчетами (до 19:00) -- текущий опердн
ПС. И речь тока про МАБ,
для стороннего р2р свой регламент, обычно, проводка по картсчету (эт важно именно для погашения КК) от +2 опердн.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:57
Ой+ написав: clientage написав: Ой+ написав:
Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?
Ну падайте на колени перед Викторией, целуйте ей туфельки, она девушка добрая, один раз може выцыганит для вас индульгенцию
Так я винуватий? Якось не думав, що в альфівському літочисленню 4-те число наступає після 6-го. Зате 5-го уже все постягували наперед. От класифікація, що "Платіж online між картами різних клієнтів", хоч клієнт один це зачіпка, чи ні?
забейте
опыт - сын ошибок трудных
для меня тоже стало открытием, что переброска между своими картами проводится на след день. и пополнение через cash in - тоже на следующий день.
а пополнение через cash in по IBAN, те день в день - до 5 тыс грн.
так что в последний день приходится пополнять через cash in пакетную, а потом по IBAN - кредитку; если платеж меньше 10 тыс грн, а так - через кассу
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Shaman
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Додано: Суб 05 вер, 2020 15:57
clientage написав:
Вааще Алка рекомендует за 5дн гаситься. Вы ЧО рекомендации не выполняете?
Розбалуваний приватом та іншими банками - там би загасив ще пізніше в аналогічній ситуації і жодних проблем. Не міг би уявити, що переводячи між своїми картками одного банку в додатку того ж банку, можна 3 дні чекати - ніби через Марс проводка.
Shaman написав:
забейте
опыт - сын ошибок трудных
для меня тоже стало открытием, что переброска между своими картами проводится на след день. и пополнение через cash in - тоже на следующий день.
"И гений, парадоксов друг", коли 6-те вже наступило, а 4-те ще ні.
Та прийдеться пережити, хоча враження від банки вчергове підпсуті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:02
Shaman написав:
для меня тоже стало открытием, что переброска между своими картами проводится на след день.
Как-то пополнял свою кредитку в МАБ с Ультры - проводка тем же днём.
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Vorlon
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:02
Ой+ написав:
Не міг би уявити
Просто нуна знать рехгамент, и тада баловаться мона в любом банке и в своё (а не банки) удовольствие
П̶а̶л̶к̶а регламент ж о двух концах, на одном конце -- поздно зачисляют, ну а на другом -- поздно списывают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:06
clientage написав: Ой+ написав: clientage написав:
Мульён раз тут писано, шо ДЕЛАТЬ НУНА В МАБе
Мобайл -- отстой.
Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?
Ну падайте на колени перед Викторией, целуйте ей туфельки, она девушка добрая, один раз може выцыганит для вас индульгенцию
не понял ... с нами снова Виктория ? вроде ж была Юлия после Виктории ? или я что-то упустил ?
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