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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8906890789088909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:45

  clientage написав:
  Ой+ написав:Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?

Ну падайте на колени перед Викторией, целуйте ей туфельки, она девушка добрая, один раз може выцыганит для вас индульгенцию :)


Так я винуватий? Якось не думав, що в альфівському літочисленню 4-те число наступає після 6-го. Зате 5-го уже все постягували наперед. От класифікація, що "Платіж online між картами різних клієнтів", хоч клієнт один це зачіпка, чи ні?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:09

  Ой+ написав:
  clientage написав:
  Ой+ написав:Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?

Ну падайте на колени перед Викторией, целуйте ей туфельки, она девушка добрая, один раз може выцыганит для вас индульгенцию :)


Так я винуватий? Якось не думав, що в альфівському літочисленню 4-те число наступає після 6-го. Зате 5-го уже все постягували наперед. От класифікація, що "Платіж online між картами різних клієнтів", хоч клієнт один це зачіпка, чи ні?

У вас ничо еще не сняли, проводка будет 6го
А загасить(провести по счету) вы должны были 4го до 18:00
Ото "онлайн" можете обсудить с программером, шо намалевал это слово в Мобайле, хай с него и снимут оту вашу РКО :mrgreen: Он скажет, шо карта таки онлайн-пополнилась, а вот счет офлайн пополняется, на сл. опердн. Регламент в ДКБО есть

ПС. Вааще Алка рекомендует за 5дн гаситься. Вы ЧО рекомендации не выполняете? :lol: :lol:

ППС. А напишите заяву-пертензию в отд-и, зарегте обязательно, укажите там ото ваше "онлайн". Я думаю Алка пойдет вам навстречу :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:34

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Аlександр, для кредитного лимита у нас есть отдельный продукт - кредитные карты

А у меня висит какая-то дикая приписка про кредит в мобильном приложении, рядом с пакетной. Все боюсь случайно тапнуть, и попасть на какой-нибудь панда-кэш.


кредитные карты - это кредитные карты, а это следующий этап - кредит - где ставки от 45% и без всяких грейсов :D

за случайное нажатие скорей всего не дадут кредит сразу - там несколько шагов. хотя у меня был случай, когда увеличил кредитный лимит случайным нажатием))))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:37

  clientage написав:
  Ой+ написав:
  clientage написав:А сам перевод де делали: таки в МАБ или Мобайл, до 19:00?


Переказ в Мобайл в 14 год, трати за попередній розрахунковий період - гасив повністю в 0 навіть пару сотень, що в блоці. Чомусь в квит. між картами різних клієнтів, хоч обидві карти мої. Написав в чат в мобайлі, але там як завжди тихо.

  mustbe написав:Как именно делался перевод с дебетки на кредитку ?


В мобайлі через кнопку поповнити.

Этто несерьёзно!!
Мульён раз тут писано, шо ДЕЛАТЬ НУНА В МАБе
Мобайл -- отстой. Верните Лёшика! 8) :lol: :lol:

ПС. Можно в Мобайле попробовать сделать ИБАН-перевод, указав ИБАН своей кредитки. Но я за Мобайл и в этом случае не ручаюсь, т.к. у него там свой крезоид рулит и запросто может переиначить этот перевод на перевод между своими картами, т.е. р2р с проводкой на сл. опердень :mrgreen:


Мобайл платеж проводит по IBAN день в день, но правда не сразу - сколько-то времени будете ждать.
хотел уточнить - в МАБ перевод между картами день в день? давно перевожу только в Мобайл
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:40

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:перевод между картами день в день?

и в МАБ и Мобайл (хотя в ДКБО есть упоминание тока МАБ, и ОфПред давала разъяснение, шо это, по сути, одно и тоже):
между картами изменение автор. остатка -- онлайн, проводка по счету -- на сл. опердн
между картсчетами (до 19:00) -- текущий опердн

ПС. И речь тока про МАБ,
для стороннего р2р свой регламент, обычно, проводка по картсчету (эт важно именно для погашения КК) от +2 опердн.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:57

  Ой+ написав:
  clientage написав:
  Ой+ написав:Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?

Ну падайте на колени перед Викторией, целуйте ей туфельки, она девушка добрая, один раз може выцыганит для вас индульгенцию :)


Так я винуватий? Якось не думав, що в альфівському літочисленню 4-те число наступає після 6-го. Зате 5-го уже все постягували наперед. От класифікація, що "Платіж online між картами різних клієнтів", хоч клієнт один це зачіпка, чи ні?


забейте :wink:
опыт - сын ошибок трудных :D
для меня тоже стало открытием, что переброска между своими картами проводится на след день. и пополнение через cash in - тоже на следующий день.
а пополнение через cash in по IBAN, те день в день - до 5 тыс грн.
так что в последний день приходится пополнять через cash in пакетную, а потом по IBAN - кредитку; если платеж меньше 10 тыс грн, а так - через кассу 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:57

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Вааще Алка рекомендует за 5дн гаситься. Вы ЧО рекомендации не выполняете?


Розбалуваний приватом та іншими банками - там би загасив ще пізніше в аналогічній ситуації і жодних проблем. Не міг би уявити, що переводячи між своїми картками одного банку в додатку того ж банку, можна 3 дні чекати - ніби через Марс проводка.

  Shaman написав:забейте
опыт - сын ошибок трудных
для меня тоже стало открытием, что переброска между своими картами проводится на след день. и пополнение через cash in - тоже на следующий день.


"И гений, парадоксов друг", коли 6-те вже наступило, а 4-те ще ні.

Та прийдеться пережити, хоча враження від банки вчергове підпсуті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:02

  Shaman написав:для меня тоже стало открытием, что переброска между своими картами проводится на след день.

Как-то пополнял свою кредитку в МАБ с Ультры - проводка тем же днём.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:02

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Не міг би уявити

Просто нуна знать рехгамент, и тада баловаться мона в любом банке и в своё (а не банки) удовольствие
П̶а̶л̶к̶а регламент ж о двух концах, на одном конце -- поздно зачисляют, ну а на другом -- поздно списывают :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:06

  clientage написав:
  Ой+ написав:
  clientage написав:Мульён раз тут писано, шо ДЕЛАТЬ НУНА В МАБе
Мобайл -- отстой.


Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?

Ну падайте на колени перед Викторией, целуйте ей туфельки, она девушка добрая, один раз може выцыганит для вас индульгенцию :)


не понял ... с нами снова Виктория ? вроде ж была Юлия после Виктории ? или я что-то упустил ?
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