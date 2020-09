Додано: Суб 05 вер, 2020 12:57

Ой+ написав: Не добачив. Так ще можна боротись, чи всьо пропало?

Ну падайте на колени перед Викторией, целуйте ей туфельки, она девушка добрая, один раз може выцыганит для вас індульгенцію



Так я винуватий? Якось не думав, що в альфівському літочисленню 4-те число наступає після 6-го. Зате 5-го уже все постягували наперед. От класифікація, що "Платіж online між картами різних клієнтів", хоч клієнт один це зачіпка, чи ні? Так я винуватий? Якось не думав, що в альфівському літочисленню 4-те число наступає після 6-го. Зате 5-го уже все постягували наперед. От класифікація, що "Платіж online між картами різних клієнтів", хоч клієнт один це зачіпка, чи ні?

забейтеопыт - сын ошибок трудныхдля меня тоже стало открытием, что переброска между своими картами проводится на след день. и пополнение через cash in - тоже на следующий день.а пополнение через cash in по IBAN, те день в день - до 5 тыс грн.так что в последний день приходится пополнять через cash in пакетную, а потом по IBAN - кредитку; если платеж меньше 10 тыс грн, а так - через кассу