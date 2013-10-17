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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8907890889098910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:55

  clientage написав:Ну падайте на колени перед Викторией
Коллега, Clientage! Ну что за фигня?! У нас Юлия (наш ангел-хранитель) вместо Виктории уже с год! Правда Виктория говорила, что тоже будет незримо с нами всегда, но... на вас орденоносца, Зображення это не похоже :?
ps разве Вы не помните, что: имя человека - самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке (с) Д.Карнеги
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:35

Re: Альфа-Банк

Форумчане, стоит ли связываться с Аллой по депо на 60мес в рамках фонда?
А то депо закончился и с такими ставками тут дилема - или под грушу или под максималку 5%.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:40

  lov2108 написав:Форумчане, стоит ли связываться с Аллой по депо на 60мес в рамках фонда?
А то депо закончился и с такими ставками тут дилема - или под грушу или под максималку 5%.

В рамках фонда можно,если они Вам не потребуются в течение 5 лет
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:19

Re: Альфа-Банк

velvet написав:
  lov2108 написав:Форумчане, стоит ли связываться с Аллой по депо на 60мес в рамках фонда?
А то депо закончился и с такими ставками тут дилема - или под грушу или под максималку 5%.

В рамках фонда можно,если они Вам не потребуются в течение 5 лет


Кто б ещё разъяснил что значит "в рамках фонда" для вклада в валюте на 5 лет. )
Aps
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