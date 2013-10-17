Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:55
clientage написав:
Ну падайте на колени перед Викторией
Коллега, Clientage! Ну что за фигня?! У нас Юлия (наш ангел-хранитель) вместо Виктории уже с год! Правда Виктория говорила, что тоже будет незримо с нами всегда, но... на вас орденоносца,
это не похоже
ps разве Вы не помните, что: имя человека - самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке (с) Д.Карнеги
Кассандра
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Додано: Суб 05 вер, 2020 20:35
Форумчане, стоит ли связываться с Аллой по депо на 60мес в рамках фонда?
А то депо закончился и с такими ставками тут дилема - или под грушу или под максималку 5%.
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lov2108
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Додано: Суб 05 вер, 2020 20:40
lov2108 написав:
Форумчане, стоит ли связываться с Аллой по депо на 60мес в рамках фонда?
А то депо закончился и с такими ставками тут дилема - или под грушу или под максималку 5%.
В рамках фонда можно,если они Вам не потребуются в течение 5 лет
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velvet
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Додано: Суб 05 вер, 2020 21:19
velvet написав: lov2108 написав:
Форумчане, стоит ли связываться с Аллой по депо на 60мес в рамках фонда?
А то депо закончился и с такими ставками тут дилема - или под грушу или под максималку 5%.
В рамках фонда можно,если они Вам не потребуются в течение 5 лет
Кто б ещё разъяснил что значит "в рамках фонда" для вклада в валюте на 5 лет. )
Aps
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