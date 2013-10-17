clientage написав:Ну падайте на колени перед Викторией
Коллега, Clientage! Ну что за фигня?! У нас Юлия (наш ангел-хранитель) вместо Виктории уже с год! Правда Виктория говорила, что тоже будет незримо с нами всегда, но... на вас орденоносца, это не похоже ps разве Вы не помните, что: имя человека - самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке (с) Д.Карнеги
lov2108 написав:Форумчане, стоит ли связываться с Аллой по депо на 60мес в рамках фонда? А то депо закончился и с такими ставками тут дилема - или под грушу или под максималку 5%.
Думаю, что тот кто брал ещё при бене по 13 грн 100$/дол в день в приделах 8к может реально на 5 лет вложится. Ну а те кто брал при чивокуне по 8 - думаю могут и по 10-12к спокойно, не переживая. Но это МОЁ виденье, кто знает историю моего ника - тот поймёт о чём я!