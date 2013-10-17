Додано: Суб 05 вер, 2020 20:35

Форумчане, стоит ли связываться с Аллой по депо на 60мес в рамках фонда?

А то депо закончился и с такими ставками тут дилема - или под грушу или под максималку 5%.

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