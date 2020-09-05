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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:21
cohan написав:
а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?
не понизят, но могут дать мало ... у меня 45+25 на двух действующих, на третью ред дали всего 3 к
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:34
cohan написав:
а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?
Я так понял, что Ред дают вместо Максимума? Если нет, какой смысл иметь обе?
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:35
IMPRINTER написав:
у меня 45+25 на двух действующих, на третью ред дали всего 3 к
Мне персмен сказала, что третью кредитку дают только со справкой о доходах. У вас требовали такую?
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:42
Vorlon написав: IMPRINTER написав:
у меня 45+25 на двух действующих, на третью ред дали всего 3 к
Мне персмен сказала, что третью кредитку дают только со справкой о доходах. У вас требовали такую?
ее вы можете заказать по интернету без всяких персменеджеров и справок вообще - привезет курьер.
со справкой вам могут просто дать больше лимит - это да.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:54
cohan написав:а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?
Залежить від доходів в анкетних даних)) Дружині відкрили з в 2 рази більшим лімітом, ніж на Максимці, хоча при запросі збільшити ліміт по існуючій йшла відмова.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 20:28
Vorlon написав:Мне персмен сказала, что третью кредитку дают только со справкой о доходах. У вас требовали такую?
Залишайте заявку на сайті і RED буде запущена у виготовлення через 20хв з новим лімітом. Затестив 30хв тому і приємно вражений оперативністю в неробочий час.
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stryzhko
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Додано: Нед 06 вер, 2020 20:37
stryzhko написав:
Залишайте заявку на сайті і RED буде запущена у виготовлення через 20хв з новим лімітом. Затестив 30хв тому і приємно вражений оперативністю в неробочий час.
А как же скоринг? Упрощённый?
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Vorlon
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