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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8909891089118912>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:21

  cohan написав:а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?


не понизят, но могут дать мало ... у меня 45+25 на двух действующих, на третью ред дали всего 3 к
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:34

  cohan написав:а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?
Я так понял, что Ред дают вместо Максимума? Если нет, какой смысл иметь обе?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:35

  IMPRINTER написав:у меня 45+25 на двух действующих, на третью ред дали всего 3 к

Мне персмен сказала, что третью кредитку дают только со справкой о доходах. У вас требовали такую?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:42

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:у меня 45+25 на двух действующих, на третью ред дали всего 3 к

Мне персмен сказала, что третью кредитку дают только со справкой о доходах. У вас требовали такую?


ее вы можете заказать по интернету без всяких персменеджеров и справок вообще - привезет курьер.

со справкой вам могут просто дать больше лимит - это да.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:54

Re: Альфа-Банк

cohan написав:а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?

Залежить від доходів в анкетних даних)) Дружині відкрили з в 2 рази більшим лімітом, ніж на Максимці, хоча при запросі збільшити ліміт по існуючій йшла відмова.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:28

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Мне персмен сказала, что третью кредитку дают только со справкой о доходах. У вас требовали такую?

Залишайте заявку на сайті і RED буде запущена у виготовлення через 20хв з новим лімітом. Затестив 30хв тому і приємно вражений оперативністю в неробочий час.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:37

  stryzhko написав:Залишайте заявку на сайті і RED буде запущена у виготовлення через 20хв з новим лімітом. Затестив 30хв тому і приємно вражений оперативністю в неробочий час.

А как же скоринг? Упрощённый?
И что там за вопросы при заказе? Место работы, уровень доходов, стаж работы на этом месте и т.п.?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:43

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:А как же скоринг? Упрощённый?

Та наче повний. Співробітник в телефонному режимі заповнила анкетні дані й "корезоїд" налив нормальний ліміт з інформуванням у вайбер.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:46

stryzhko
Вторая кредитка?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:48

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:stryzhko
Вторая кредитка?
Третя, тому й вирішив протестувати і результат отримав швидше, ніж відповідь на форумі
stryzhko
 
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