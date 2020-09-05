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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8909891089118912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:14

stryzhko
Супер! Поздравляю 8)

И ещё два вопроса:
1) как давно была получена вторая кредитка?
2) в мобильном приложении были предложения получить новые кредитки?
Vorlon
 
Повідомлень: 9016
З нами з: 14.06.13
Подякував: 439 раз.
Подякували: 960 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:20

  ignorabimus написав:
  cohan написав:а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?
Я так понял, что Ред дают вместо Максимума? Если нет, какой смысл иметь обе?


цель увеличить лимит, подсел на бесплатные рассрочки - растратил все ((
cohan
 
Повідомлень: 278
З нами з: 27.09.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:22

Re: Альфа-Банк

Vorlon, дякую))
1) 10міс.тому
2)ні
stryzhko
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 04.10.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 242 раз.
 
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  #<1 ... 8909891089118912
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