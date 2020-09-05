stryzhko
Супер! Поздравляю
И ещё два вопроса:
1) как давно была получена вторая кредитка?
2) в мобильном приложении были предложения получить новые кредитки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:14
stryzhko
Супер! Поздравляю
И ещё два вопроса:
1) как давно была получена вторая кредитка?
2) в мобильном приложении были предложения получить новые кредитки?
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:20
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:22
Re: Альфа-Банк
Vorlon, дякую))
1) 10міс.тому
2)ні
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