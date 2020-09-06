stryzhko
Супер! Поздравляю
И ещё два вопроса:
1) как давно была получена вторая кредитка?
2) в мобильном приложении были предложения получить новые кредитки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:14
stryzhko
Супер! Поздравляю
И ещё два вопроса:
1) как давно была получена вторая кредитка?
2) в мобильном приложении были предложения получить новые кредитки?
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:20
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:22
Re: Альфа-Банк
Vorlon, дякую))
1) 10міс.тому
2)ні
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:56
Re: Альфа-Банк
Добрый день, смотрю на странице:
при оформлении депозита на 2500$ пакет вайт бесплатно, а при наличии 2х депозитов 1000$ + 2000$ (суммарно 3тыс) пакет вайт тоже бесплатно?
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:00
пакет условно-бесплатный. в случае депо - это типа маркетинговой заманухи. Тут речь о том, что если на любых ваших счетах у алки в среднем по месяцу будет больше 50к грн, то пакет бесплатный. Если меньше, то нужно смотреть другие условия бесплатности
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:49
Re: Альфа-Банк
Это нормально,что более получаса назад через банкомат с кешин закинул деньги,а их до сих пор нет?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:56
30 мин нормально
года 2 назад и до 1.5ч доходило
а вы карту вставляли в АТМ или просто ввели ее номер с клавы?
1й случай -- эт пополнение онлайн, автор. лимит по карте повышается за 30мин, но по счету проведутся ток завтра (для Пакетной это некритично, а для кредитки -- эт важно)
2й случай -- эт офлайн пополнение картсчета, т.е. так мона быро гасить кредитки, гроши на картсчету появятся... сегодня в опердень, а вот для платежей картой могут быть доступны и через 2ч
... делайте хоть что-нибудь!
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