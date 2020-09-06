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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8909891089118912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:14

stryzhko
Супер! Поздравляю 8)

И ещё два вопроса:
1) как давно была получена вторая кредитка?
2) в мобильном приложении были предложения получить новые кредитки?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:20

  ignorabimus написав:
  cohan написав:а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?
Я так понял, что Ред дают вместо Максимума? Если нет, какой смысл иметь обе?


цель увеличить лимит, подсел на бесплатные рассрочки - растратил все ((
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:22

Re: Альфа-Банк

Vorlon, дякую))
1) 10міс.тому
2)ні
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:56

Re: Альфа-Банк

Добрый день, смотрю на странице: https://alfabank.ua/private-persons/dep ... inMenuLink
при оформлении депозита на 2500$ пакет вайт бесплатно, а при наличии 2х депозитов 1000$ + 2000$ (суммарно 3тыс) пакет вайт тоже бесплатно?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:00

  vpchelko написав:Добрый день, смотрю на странице: https://alfabank.ua/private-persons/dep ... inMenuLink
при оформлении депозита на 2500$ пакет вайт бесплатно, а при наличии 2х депозитов 1000$ + 2000$ (суммарно 3тыс) пакет вайт тоже бесплатно?

пакет условно-бесплатный. в случае депо - это типа маркетинговой заманухи. Тут речь о том, что если на любых ваших счетах у алки в среднем по месяцу будет больше 50к грн, то пакет бесплатный. Если меньше, то нужно смотреть другие условия бесплатности :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:49

Re: Альфа-Банк

Это нормально,что более получаса назад через банкомат с кешин закинул деньги,а их до сих пор нет?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:56

  _PORT_UA написав:Это нормально,что более получаса назад через банкомат с кешин закинул деньги,а их до сих пор нет?

30 мин нормально
года 2 назад и до 1.5ч доходило

а вы карту вставляли в АТМ или просто ввели ее номер с клавы?
1й случай -- эт пополнение онлайн, автор. лимит по карте повышается за 30мин, но по счету проведутся ток завтра (для Пакетной это некритично, а для кредитки -- эт важно)
2й случай -- эт офлайн пополнение картсчета, т.е. так мона быро гасить кредитки, гроши на картсчету появятся... сегодня в опердень, а вот для платежей картой могут быть доступны и через 2ч :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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