Додано: Пон 07 вер, 2020 13:49

Это нормально,что более получаса назад через банкомат с кешин закинул деньги,а их до сих пор нет?

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.