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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8910891189128913>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:14

stryzhko
Супер! Поздравляю 8)

И ещё два вопроса:
1) как давно была получена вторая кредитка?
2) в мобильном приложении были предложения получить новые кредитки?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:20

  ignorabimus написав:
  cohan написав:а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?
Я так понял, что Ред дают вместо Максимума? Если нет, какой смысл иметь обе?


цель увеличить лимит, подсел на бесплатные рассрочки - растратил все ((
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:22

Re: Альфа-Банк

Vorlon, дякую))
1) 10міс.тому
2)ні
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:56

Re: Альфа-Банк

Добрый день, смотрю на странице: https://alfabank.ua/private-persons/dep ... inMenuLink
при оформлении депозита на 2500$ пакет вайт бесплатно, а при наличии 2х депозитов 1000$ + 2000$ (суммарно 3тыс) пакет вайт тоже бесплатно?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:00

  vpchelko написав:Добрый день, смотрю на странице: https://alfabank.ua/private-persons/dep ... inMenuLink
при оформлении депозита на 2500$ пакет вайт бесплатно, а при наличии 2х депозитов 1000$ + 2000$ (суммарно 3тыс) пакет вайт тоже бесплатно?

пакет условно-бесплатный. в случае депо - это типа маркетинговой заманухи. Тут речь о том, что если на любых ваших счетах у алки в среднем по месяцу будет больше 50к грн, то пакет бесплатный. Если меньше, то нужно смотреть другие условия бесплатности :D
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:49

Re: Альфа-Банк

Это нормально,что более получаса назад через банкомат с кешин закинул деньги,а их до сих пор нет?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:56

  _PORT_UA написав:Это нормально,что более получаса назад через банкомат с кешин закинул деньги,а их до сих пор нет?

30 мин нормально
года 2 назад и до 1.5ч доходило

а вы карту вставляли в АТМ или просто ввели ее номер с клавы?
1й случай -- эт пополнение онлайн, автор. лимит по карте повышается за 30мин, но по счету проведутся ток завтра (для Пакетной это некритично, а для кредитки -- эт важно)
2й случай -- эт офлайн пополнение картсчета, т.е. так мона быро гасить кредитки, гроши на картсчету появятся... сегодня в опердень, а вот для платежей картой могут быть доступны и через 2ч :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:11

  cohan написав:а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?

На RED налили намного больше. На Максимуме лимит не понизят.
Третья кредитка Трэвел, тоже с хорошим лимитом.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:23

  _PORT_UA написав:Это нормально,что более получаса назад через банкомат с кешин закинул деньги,а их до сих пор нет?

_PORT_UA, добры день. Наблюдаются проблемы с задержкой зачисления при пополнении счета без использования карты. Работаем над устранением. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:36

  Alfa_Bank написав:Наблюдаются проблемы с задержкой зачисления при пополнении счета без использования карты. Работаем над устранением. Извините за неудобства.

Недавно из запорожского отделения 5. Там один мужичок мозг выносил единственной сотруднице за незачисление денег при отправке из банкомата. Но сотрудница стрессоусойчивая попалась. Мне понравилось. Тоже зовут Юлия :)

Вы бы как-то информировали отделения...
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