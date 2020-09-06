stryzhko
Супер! Поздравляю
И ещё два вопроса:
1) как давно была получена вторая кредитка?
2) в мобильном приложении были предложения получить новые кредитки?
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Додано: Нед 06 вер, 2020 21:14
stryzhko
Супер! Поздравляю
И ещё два вопроса:
1) как давно была получена вторая кредитка?
2) в мобильном приложении были предложения получить новые кредитки?
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:20
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:22
Re: Альфа-Банк
Vorlon, дякую))
1) 10міс.тому
2)ні
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:56
Re: Альфа-Банк
Добрый день, смотрю на странице:
при оформлении депозита на 2500$ пакет вайт бесплатно, а при наличии 2х депозитов 1000$ + 2000$ (суммарно 3тыс) пакет вайт тоже бесплатно?
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:00
пакет условно-бесплатный. в случае депо - это типа маркетинговой заманухи. Тут речь о том, что если на любых ваших счетах у алки в среднем по месяцу будет больше 50к грн, то пакет бесплатный. Если меньше, то нужно смотреть другие условия бесплатности
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:49
Re: Альфа-Банк
Это нормально,что более получаса назад через банкомат с кешин закинул деньги,а их до сих пор нет?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:56
30 мин нормально
года 2 назад и до 1.5ч доходило
а вы карту вставляли в АТМ или просто ввели ее номер с клавы?
1й случай -- эт пополнение онлайн, автор. лимит по карте повышается за 30мин, но по счету проведутся ток завтра (для Пакетной это некритично, а для кредитки -- эт важно)
2й случай -- эт офлайн пополнение картсчета, т.е. так мона быро гасить кредитки, гроши на картсчету появятся... сегодня в опердень, а вот для платежей картой могут быть доступны и через 2ч
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:11
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:23
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:36
Недавно из запорожского отделения 5. Там один мужичок мозг выносил единственной сотруднице за незачисление денег при отправке из банкомата. Но сотрудница стрессоусойчивая попалась. Мне понравилось. Тоже зовут Юлия
Вы бы как-то информировали отделения...
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