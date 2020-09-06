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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:38
Добрый день Alfa_Bank !
Скажите пожалуйста, а сейчас "ореховые" операции возвращаются на карту, с которой совершена покупка? Или этот баг уже починили и можно возвращать куда хочешь? Спасибо
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:00
Кассандра написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Скажите пожалуйста, а сейчас "ореховые" операции возвращаются на карту, с которой совершена покупка? Или этот баг уже починили и можно возвращать куда хочешь? Спасибо
Кассандра, добрый день. Баг починили.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:09
ОфПреду
А где на сайте можно почитать на какую помощь можно рассчитывать со стороны пермена? Заранее спс.
ЗЫ
в частности интересует покупка товара в другом городе и отправка на определенный адрес. очень желательно с возможностью оформления рассрочки и получения КБ
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mephala
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:19
mephala написав:
ОфПреду
А где на сайте можно почитать на какую помощь можно рассчитывать со стороны пермена? Заранее спс.
ЗЫ
в частности интересует покупка товара в другом городе и отправка на определенный адрес. очень желательно с возможностью оформления рассрочки и получения КБ
mephala, добрый день. Уточните, вы о Консьерже?
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:21
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Скажите пожалуйста, а сейчас "ореховые" операции возвращаются на карту, с которой совершена покупка? Или этот баг уже починили и можно возвращать куда хочешь? Спасибо
Кассандра, добрый день. Баг починили.
Это хорошо, спасибо! Плохо то, что сейчас в ореховую зону нельзя войти - выдаёт ошибку. Да и карты не подтягиваются
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Кассандра
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:36
Кассандра написав:
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Скажите пожалуйста, а сейчас "ореховые" операции возвращаются на карту, с которой совершена покупка? Или этот баг уже починили и можно возвращать куда хочешь? Спасибо
Кассандра, добрый день. Баг починили.
Это хорошо, спасибо! Плохо то, что сейчас в ореховую зону нельзя войти - выдаёт ошибку. Да и карты не подтягиваются
Наблюдается сбой работоспособности МАБ/Мобайл. Работаем над устранением. Приношу извинения за временные неудобства.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:53
Alfa_Bank написав: Аlександр написав:
Отлично! Alfa_Bank
Alfa_Bank написав:
Добрый день,velvet. С 01.09.2020 Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте - помимо общего баланса отдельно указывать сумму установленного кредитного лимита даже если он отсутствует.
, а теперь, пожалуйста, налейте мне сто
париК
-другой кредитного лимита
А то обычно тот мизер моих остатков на картсчете - тоска и печаль
Только не говорите, что дебетчикам не наливают.
Аlександр, для кредитного лимита у нас есть отдельный продукт - кредитные карты
Ok! Тогда вместо Доходного сейфа сделайте процент на остаток картсчета. Можно по желанию на выбор или в индивидуальном порядке, чтобы...
Alfa_Bank написав:
Наблюдается сбой работоспособности МАБ/Мобайл. Работаем над устранением. Приношу извинения за временные неудобства.
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Аlександр
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