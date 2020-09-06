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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8910891189128913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:38

Добрый день Alfa_Bank !
Скажите пожалуйста, а сейчас "ореховые" операции возвращаются на карту, с которой совершена покупка? Или этот баг уже починили и можно возвращать куда хочешь? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:00

  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank !
Скажите пожалуйста, а сейчас "ореховые" операции возвращаются на карту, с которой совершена покупка? Или этот баг уже починили и можно возвращать куда хочешь? Спасибо

Кассандра, добрый день. Баг починили.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:09

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
А где на сайте можно почитать на какую помощь можно рассчитывать со стороны пермена? Заранее спс.

ЗЫ
в частности интересует покупка товара в другом городе и отправка на определенный адрес. очень желательно с возможностью оформления рассрочки и получения КБ :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:19

  mephala написав:ОфПреду
А где на сайте можно почитать на какую помощь можно рассчитывать со стороны пермена? Заранее спс.

ЗЫ
в частности интересует покупка товара в другом городе и отправка на определенный адрес. очень желательно с возможностью оформления рассрочки и получения КБ :roll:

mephala, добрый день. Уточните, вы о Консьерже?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:21

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank !
Скажите пожалуйста, а сейчас "ореховые" операции возвращаются на карту, с которой совершена покупка? Или этот баг уже починили и можно возвращать куда хочешь? Спасибо

Кассандра, добрый день. Баг починили.

Это хорошо, спасибо! Плохо то, что сейчас в ореховую зону нельзя войти - выдаёт ошибку. Да и карты не подтягиваются :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:36

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank !
Скажите пожалуйста, а сейчас "ореховые" операции возвращаются на карту, с которой совершена покупка? Или этот баг уже починили и можно возвращать куда хочешь? Спасибо

Кассандра, добрый день. Баг починили.

Это хорошо, спасибо! Плохо то, что сейчас в ореховую зону нельзя войти - выдаёт ошибку. Да и карты не подтягиваются :roll:

Наблюдается сбой работоспособности МАБ/Мобайл. Работаем над устранением. Приношу извинения за временные неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:53

  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день,velvet. С 01.09.2020 Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте - помимо общего баланса отдельно указывать сумму установленного кредитного лимита даже если он отсутствует.

Отлично! :)

Alfa_Bank, а теперь, пожалуйста, налейте мне стопариК-другой кредитного лимита :)
А то обычно тот мизер моих остатков на картсчете - тоска и печаль :(
Только не говорите, что дебетчикам не наливают.

Аlександр, для кредитного лимита у нас есть отдельный продукт - кредитные карты :wink:

Ok! Тогда вместо Доходного сейфа сделайте процент на остаток картсчета. Можно по желанию на выбор или в индивидуальном порядке, чтобы... :)
  Alfa_Bank написав:Наблюдается сбой работоспособности МАБ/Мобайл. Работаем над устранением. Приношу извинения за временные неудобства.
Аlександр
 
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