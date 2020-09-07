Аlександр написав:Ok! Тогда вместо Доходного сейфа сделайте процент на остаток картсчета. Можно по желанию на выбор или в индивидуальном порядке, чтобы...
Alfa_Bank написав:Наблюдается сбой работоспособности МАБ/Мобайл. Работаем над устранением. Приношу извинения за временные неудобства.
Аlександр, добрый день. Пока не планируем. Но рассмотрим предложение. Ранее вы уже об этом упоминали.
Да, добрый! Я помню К тому же, тем самым привлечете новых клиентов, которым в отличии от подобных счетов в большинстве других банков, не придется переводить средства с карты на Доходный сейф и обратно, особенно когда доступ к нему сильно ограничен. Тем более Доходный сейф еще дублируется Сберегательным вкладом до востребования.
пакет условно-бесплатный. в случае депо - это типа маркетинговой заманухи. Тут речь о том, что если на любых ваших счетах у алки в среднем по месяцу будет больше 50к грн, то пакет бесплатный. Если меньше, то нужно смотреть другие условия бесплатности
при текущем курсе хватит и однго депо на 2000 дол для бесплатности вайта