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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8911891289138914

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:28

  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:Ok! Тогда вместо Доходного сейфа сделайте процент на остаток картсчета. Можно по желанию на выбор или в индивидуальном порядке, чтобы... :)
  Alfa_Bank написав:Наблюдается сбой работоспособности МАБ/Мобайл. Работаем над устранением. Приношу извинения за временные неудобства.

Аlександр, добрый день. Пока не планируем. Но рассмотрим предложение. Ранее вы уже об этом упоминали.

Да, добрый! Я помню :)
К тому же, тем самым привлечете новых клиентов, которым в отличии от подобных счетов в большинстве других банков, не придется переводить средства с карты на Доходный сейф и обратно, особенно когда доступ к нему сильно ограничен. Тем более Доходный сейф еще дублируется Сберегательным вкладом до востребования.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:33

  IMPRINTER написав:
  cohan написав:а кто открывал кредитку RED в дополнение к Максимуму - что-то нальют ? Лимит на Максимуме не понизят?

не понизят, но могут дать мало ... у меня 45+25 на двух действующих, на третью ред дали всего 3 к

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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:38

  Kalgan написав:
  vpchelko написав:Добрый день, смотрю на странице: https://alfabank.ua/private-persons/dep ... inMenuLink
при оформлении депозита на 2500$ пакет вайт бесплатно, а при наличии 2х депозитов 1000$ + 2000$ (суммарно 3тыс) пакет вайт тоже бесплатно?

пакет условно-бесплатный. в случае депо - это типа маркетинговой заманухи. Тут речь о том, что если на любых ваших счетах у алки в среднем по месяцу будет больше 50к грн, то пакет бесплатный. Если меньше, то нужно смотреть другие условия бесплатности :D

при текущем курсе хватит и однго депо на 2000 дол для бесплатности вайта
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:39

  Alfa_Bank написав:
  adamsmittttt написав:Интернет банкинг когда починят? Ни карт, ни депозитов...

Наблюдается сбой работоспособности МАБ/Мобайл. Работаем над устранением. Приношу извинения за временные неудобства.

Как долго?
guntherhouse777
 
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Всё как обычно.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:56

  guntherhouse777 написав:
  Alfa_Bank написав:
  adamsmittttt написав:Интернет банкинг когда починят? Ни карт, ни депозитов...

Наблюдается сбой работоспособности МАБ/Мобайл. Работаем над устранением. Приношу извинения за временные неудобства.

Как долго?

Пока не могу сказать. Стараемся как можно быстрее.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:14

АБ-молодец, хороший банк.
Быстро чинят.
Уже работает.)
guntherhouse777
 
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