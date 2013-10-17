Vorlon написав:Завтра новые процентные ставки по валюте:
По коротким зниження в 50 раз)) Скоро Укрсиб з відємними ставками доженуть. Впевнено крокуємо в Європу Виганяють всіх з банків зниженням ставок, а об'єми депо лише зростають))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:09
Re: Альфа-Банк
По коротким зниження в 50 раз)) Скоро Укрсиб з відємними ставками доженуть. Впевнено крокуємо в Європу Виганяють всіх з банків зниженням ставок, а об'єми депо лише зростають))
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