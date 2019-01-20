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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8912891389148915

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:09

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Завтра новые процентные ставки по валюте:

По коротким зниження в 50 раз)) Скоро Укрсиб з відємними ставками доженуть. Впевнено крокуємо в Європу Виганяють всіх з банків зниженням ставок, а об'єми депо лише зростають))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:16

  Vorlon написав:Завтра новые процентные ставки по валюте:
https://alfabank.ua/upload/infolist08092020.pdf

Изменения в сроках до года.

Самое время открыть депозит в евро на полтора года под 0.01% :D
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:45

  Adast написав:
  Vorlon написав:Завтра новые процентные ставки по валюте:
https://alfabank.ua/upload/infolist08092020.pdf

Изменения в сроках до года.

Самое время открыть депозит в евро на полтора года под 0.01% :D


Это печалька, невыгодный стал долларовый депозит особенно на 3 месяца и куда эти 6 тысч приткнуть, продавать как бы тоже не выгодно счас, а если продаш что с гривной делать?? С мелкими сбережениями израсходуеш столько нервов, что лучше потратить и прогулять....
joik
 
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  #<1 ... 8912891389148915
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