Vorlon написав:Завтра новые процентные ставки по валюте:
По коротким зниження в 50 раз)) Скоро Укрсиб з відємними ставками доженуть. Впевнено крокуємо в Європу Виганяють всіх з банків зниженням ставок, а об'єми депо лише зростають))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:09
Re: Альфа-Банк
По коротким зниження в 50 раз)) Скоро Укрсиб з відємними ставками доженуть. Впевнено крокуємо в Європу Виганяють всіх з банків зниженням ставок, а об'єми депо лише зростають))
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:16
Самое время открыть депозит в евро на полтора года под 0.01%
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:45
Это печалька, невыгодный стал долларовый депозит особенно на 3 месяца и куда эти 6 тысч приткнуть, продавать как бы тоже не выгодно счас, а если продаш что с гривной делать?? С мелкими сбережениями израсходуеш столько нервов, что лучше потратить и прогулять....
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