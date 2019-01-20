Vorlon написав:Завтра новые процентные ставки по валюте:
По коротким зниження в 50 раз)) Скоро Укрсиб з відємними ставками доженуть. Впевнено крокуємо в Європу Виганяють всіх з банків зниженням ставок, а об'єми депо лише зростають))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:09
Re: Альфа-Банк
По коротким зниження в 50 раз)) Скоро Укрсиб з відємними ставками доженуть. Впевнено крокуємо в Європу Виганяють всіх з банків зниженням ставок, а об'єми депо лише зростають))
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:16
Самое время открыть депозит в евро на полтора года под 0.01%
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:45
Это печалька, невыгодный стал долларовый депозит особенно на 3 месяца и куда эти 6 тысч приткнуть, продавать как бы тоже не выгодно счас, а если продаш что с гривной делать?? С мелкими сбережениями израсходуеш столько нервов, что лучше потратить и прогулять....
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:05
Re: Альфа-Банк
В моно дают 1.5% за 6 месяцев и 1.25% за три месяца.
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:15
Re: Альфа-Банк
Уже 3 раза подряд такой баг:
Приходит СМС с предложением рассрочки, но ссылка перехода на меньший срок не кликабельна. Звоню на горячку- присылают новое предложение в Вайбер, успешно перехожу по ссылке и уменьшаю срок рассрочки до 6 мес.
Это только у меня такое?
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:18
Наверное со смартфоном у вас что-то или браузером. У меня всё идеально.
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:47
Re: Альфа-Банк
Скопировал и отправил на другой номер Вайбер- перешёл по ссылке, пишет: ваша рассрочка в стадии оформления. Попробую в следующий раз таким образом.
Странно, что с СМСки не могу перейти. Где рыться?
Хотя и вышеуказанным должно получиться.
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