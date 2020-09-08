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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:48
envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа, а кеш бек не дали. Хотя жд указаны в категории Транспорт. Провелась покупка как путешествия, почему так?
а код операции был кошерный?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04
envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа,
а почему не на booking uz покупали ?
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Kalgan
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:11
Kalgan написав: envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа,
а почему не на booking uz покупали ?
Через приложение УЗ сервис не работал, срочно нужно было покупать и зашел на тикетс. Теперь понимаю, что через сайт УЗ нужно было покупать.
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envyme1
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:12
Тракторист написав: envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа, а кеш бек не дали. Хотя жд указаны в категории Транспорт. Провелась покупка как путешествия, почему так?
а код операции был кошерный
Код через тикетс оказался в категории "путешествия".
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envyme1
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:43
Вперше глюк з рострочкою. 3 дні тому після покупки відправив заявку на активацію і стандартна відповідь очікуйте 2-3дні. Сьогодні знову прийшла пропозиція розстрочки на цю ж саму покупку, замість підтвердження. Відправив повторно, але у відповідь поки що тиша. Ні в кого подібного не було?
P.S. Щойно прийшло відразу 2 смс: одна із текстом про прийняття й очікування 2-3 дні й інша вже з активованою розстрочкою. Дивний глюк.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:48
lel У меня тож самое. Надо открыть ссылку в другом браузере. Я открыл в Edge - все ок, по умолчанию - Хром, в нем не работает
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mikhail_kobets
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