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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8913891489158916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:48

  envyme1 написав:Купил ЖД билеты на тикетс.уа, а кеш бек не дали. Хотя жд указаны в категории Транспорт. Провелась покупка как путешествия, почему так?

а код операции был кошерный?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04

Re: Альфа-Банк

  envyme1 написав:Купил ЖД билеты на тикетс.уа,

а почему не на booking uz покупали ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:11

  Kalgan написав:
  envyme1 написав:Купил ЖД билеты на тикетс.уа,

а почему не на booking uz покупали ?

Через приложение УЗ сервис не работал, срочно нужно было покупать и зашел на тикетс. Теперь понимаю, что через сайт УЗ нужно было покупать.
envyme1
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:12

  Тракторист написав:
  envyme1 написав:Купил ЖД билеты на тикетс.уа, а кеш бек не дали. Хотя жд указаны в категории Транспорт. Провелась покупка как путешествия, почему так?

а код операции был кошерный

Код через тикетс оказался в категории "путешествия".
envyme1
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:43

Re: Альфа-Банк

Вперше глюк з рострочкою. 3 дні тому після покупки відправив заявку на активацію і стандартна відповідь очікуйте 2-3дні. Сьогодні знову прийшла пропозиція розстрочки на цю ж саму покупку, замість підтвердження. Відправив повторно, але у відповідь поки що тиша. Ні в кого подібного не було?
P.S. Щойно прийшло відразу 2 смс: одна із текстом про прийняття й очікування 2-3 дні й інша вже з активованою розстрочкою. Дивний глюк.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:48

lel У меня тож самое. Надо открыть ссылку в другом браузере. Я открыл в Edge - все ок, по умолчанию - Хром, в нем не работает
mikhail_kobets
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