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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:48
envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа, а кеш бек не дали. Хотя жд указаны в категории Транспорт. Провелась покупка как путешествия, почему так?
а код операции был кошерный?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04
envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа,
а почему не на booking uz покупали ?
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Kalgan
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:11
Kalgan написав: envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа,
а почему не на booking uz покупали ?
Через приложение УЗ сервис не работал, срочно нужно было покупать и зашел на тикетс. Теперь понимаю, что через сайт УЗ нужно было покупать.
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envyme1
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:12
Тракторист написав: envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа, а кеш бек не дали. Хотя жд указаны в категории Транспорт. Провелась покупка как путешествия, почему так?
а код операции был кошерный
Код через тикетс оказался в категории "путешествия".
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envyme1
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:43
Вперше глюк з рострочкою. 3 дні тому після покупки відправив заявку на активацію і стандартна відповідь очікуйте 2-3дні. Сьогодні знову прийшла пропозиція розстрочки на цю ж саму покупку, замість підтвердження. Відправив повторно, але у відповідь поки що тиша. Ні в кого подібного не було?
P.S. Щойно прийшло відразу 2 смс: одна із текстом про прийняття й очікування 2-3 дні й інша вже з активованою розстрочкою. Дивний глюк.
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stryzhko
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:48
lel У меня тож самое. Надо открыть ссылку в другом браузере. Я открыл в Edge - все ок, по умолчанию - Хром, в нем не работает
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mikhail_kobets
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:29
Alfa_Bank
Как у вас формируется выписка по кредитке, что вы отправляете на e-mail ?
То, что в ней РД обозначена утром следующего дня за РД, это нормально ? Или это имелось в виду дата создания этой выписки ?
Траты в выписку попали правильные, но под чертой, в сумму "ВСЬОГО" приплюсовали две траты, которые в выписке даже не упоминаются
. А проводка как раз была на следующий день, после РД.
Это такая занимательная математика что ли, специально, что б человека запутать ?
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Kalgan
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:47
Kalgan написав:Alfa_Bank
Как у вас формируется выписка по кредитке, что вы отправляете на e-mail ?
То, что в ней РД обозначена утром следующего дня за РД, это нормально ? Или это имелось в виду дата создания этой выписки ?
Траты в выписку попали правильные, но под чертой, в сумму "ВСЬОГО" приплюсовали две траты, которые в выписке даже не упоминаются
. А проводка как раз была на следующий день, после РД.
Это такая занимательная математика что ли, специально, что б человека запутать ?
Kalgan, добрый день. Пришлите, пожалуйста, выписку сюда info_client@alfabank.kiev.ua
и подчеркните какие цифры и дата вас интересуют.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:00
Alfa_Bank написав:
Kalgan, добрый день. Пришлите, пожалуйста, выписку сюда info_client@alfabank.kiev.ua
и подчеркните какие цифры и дата вас интересуют.
скрин в пп
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Kalgan
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Сер 09 вер, 2020 14:01
omb
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