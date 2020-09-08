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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:48
envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа, а кеш бек не дали. Хотя жд указаны в категории Транспорт. Провелась покупка как путешествия, почему так?
а код операции был кошерный?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04
envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа,
а почему не на booking uz покупали ?
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Kalgan
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:11
Kalgan написав: envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа,
а почему не на booking uz покупали ?
Через приложение УЗ сервис не работал, срочно нужно было покупать и зашел на тикетс. Теперь понимаю, что через сайт УЗ нужно было покупать.
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envyme1
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:12
Тракторист написав: envyme1 написав:
Купил ЖД билеты на тикетс.уа, а кеш бек не дали. Хотя жд указаны в категории Транспорт. Провелась покупка как путешествия, почему так?
а код операции был кошерный
Код через тикетс оказался в категории "путешествия".
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:43
Вперше глюк з рострочкою. 3 дні тому після покупки відправив заявку на активацію і стандартна відповідь очікуйте 2-3дні. Сьогодні знову прийшла пропозиція розстрочки на цю ж саму покупку, замість підтвердження. Відправив повторно, але у відповідь поки що тиша. Ні в кого подібного не було?
P.S. Щойно прийшло відразу 2 смс: одна із текстом про прийняття й очікування 2-3 дні й інша вже з активованою розстрочкою. Дивний глюк.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:48
lel У меня тож самое. Надо открыть ссылку в другом браузере. Я открыл в Edge - все ок, по умолчанию - Хром, в нем не работает
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:29
Alfa_Bank
Как у вас формируется выписка по кредитке, что вы отправляете на e-mail ?
То, что в ней РД обозначена утром следующего дня за РД, это нормально ? Или это имелось в виду дата создания этой выписки ?
Траты в выписку попали правильные, но под чертой, в сумму "ВСЬОГО" приплюсовали две траты, которые в выписке даже не упоминаются
. А проводка как раз была на следующий день, после РД.
Это такая занимательная математика что ли, специально, что б человека запутать ?
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Kalgan
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:47
Kalgan написав:Alfa_Bank
Как у вас формируется выписка по кредитке, что вы отправляете на e-mail ?
То, что в ней РД обозначена утром следующего дня за РД, это нормально ? Или это имелось в виду дата создания этой выписки ?
Траты в выписку попали правильные, но под чертой, в сумму "ВСЬОГО" приплюсовали две траты, которые в выписке даже не упоминаются
. А проводка как раз была на следующий день, после РД.
Это такая занимательная математика что ли, специально, что б человека запутать ?
Kalgan, добрый день. Пришлите, пожалуйста, выписку сюда info_client@alfabank.kiev.ua
и подчеркните какие цифры и дата вас интересуют.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:00
Alfa_Bank написав:
Kalgan, добрый день. Пришлите, пожалуйста, выписку сюда info_client@alfabank.kiev.ua
и подчеркните какие цифры и дата вас интересуют.
скрин в пп
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:52
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
Как у вас формируется выписка по кредитке, что вы отправляете на e-mail ?
То, что в ней РД обозначена утром следующего дня за РД, это нормально ? Или это имелось в виду дата создания этой выписки ?
Траты в выписку попали правильные, но под чертой, в сумму "ВСЬОГО" приплюсовали две траты, которые в выписке даже не упоминаются
. А проводка как раз была на следующий день, после РД.
Это такая занимательная математика что ли, специально, что б человека запутать ?
Kalgan, добрый день. Пришлите, пожалуйста, выписку сюда info_client@alfabank.kiev.ua
и подчеркните какие цифры и дата вас интересуют.
Вітаю, Альфо!
Підкажіть, а якщо після відправки СМС про активацію розстрочки, але до отримання відповіді на неї (тобто до власне активації розстрочки), поповнити рахунок дещицею власних коштів, це може зашкодити розстрочці? Бо кількість доступних коштів збільшиться, але використаних кредитних коштів стане менше...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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