RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8914891589168917>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:48

  envyme1 написав:Купил ЖД билеты на тикетс.уа, а кеш бек не дали. Хотя жд указаны в категории Транспорт. Провелась покупка как путешествия, почему так?

а код операции был кошерный?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 06.08.08
Подякував: 252 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04

Re: Альфа-Банк

  envyme1 написав:Купил ЖД билеты на тикетс.уа,

а почему не на booking uz покупали ?
Kalgan
 
Повідомлень: 498
З нами з: 02.01.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:11

  Kalgan написав:
  envyme1 написав:Купил ЖД билеты на тикетс.уа,

а почему не на booking uz покупали ?

Через приложение УЗ сервис не работал, срочно нужно было покупать и зашел на тикетс. Теперь понимаю, что через сайт УЗ нужно было покупать.
envyme1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 334
З нами з: 31.03.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:12

  Тракторист написав:
  envyme1 написав:Купил ЖД билеты на тикетс.уа, а кеш бек не дали. Хотя жд указаны в категории Транспорт. Провелась покупка как путешествия, почему так?

а код операции был кошерный

Код через тикетс оказался в категории "путешествия".
envyme1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 334
З нами з: 31.03.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:43

Re: Альфа-Банк

Вперше глюк з рострочкою. 3 дні тому після покупки відправив заявку на активацію і стандартна відповідь очікуйте 2-3дні. Сьогодні знову прийшла пропозиція розстрочки на цю ж саму покупку, замість підтвердження. Відправив повторно, але у відповідь поки що тиша. Ні в кого подібного не було?
P.S. Щойно прийшло відразу 2 смс: одна із текстом про прийняття й очікування 2-3 дні й інша вже з активованою розстрочкою. Дивний глюк.
stryzhko
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 04.10.16
Подякував: 320 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:48

lel У меня тож самое. Надо открыть ссылку в другом браузере. Я открыл в Edge - все ок, по умолчанию - Хром, в нем не работает
mikhail_kobets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 01.11.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:29

Alfa_Bank
Как у вас формируется выписка по кредитке, что вы отправляете на e-mail ?
То, что в ней РД обозначена утром следующего дня за РД, это нормально ? Или это имелось в виду дата создания этой выписки ?
Траты в выписку попали правильные, но под чертой, в сумму "ВСЬОГО" приплюсовали две траты, которые в выписке даже не упоминаются :shock: . А проводка как раз была на следующий день, после РД.
Это такая занимательная математика что ли, специально, что б человека запутать ?
Kalgan
 
Повідомлень: 498
З нами з: 02.01.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:47

  Kalgan написав:Alfa_Bank
Как у вас формируется выписка по кредитке, что вы отправляете на e-mail ?
То, что в ней РД обозначена утром следующего дня за РД, это нормально ? Или это имелось в виду дата создания этой выписки ?
Траты в выписку попали правильные, но под чертой, в сумму "ВСЬОГО" приплюсовали две траты, которые в выписке даже не упоминаются :shock: . А проводка как раз была на следующий день, после РД.
Это такая занимательная математика что ли, специально, что б человека запутать ?

Kalgan, добрый день. Пришлите, пожалуйста, выписку сюда info_client@alfabank.kiev.ua и подчеркните какие цифры и дата вас интересуют.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9277
З нами з: 18.02.13
Подякував: 81 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:00

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. Пришлите, пожалуйста, выписку сюда info_client@alfabank.kiev.ua и подчеркните какие цифры и дата вас интересуют.

скрин в пп
Kalgan
 
Повідомлень: 498
З нами з: 02.01.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:52

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
Как у вас формируется выписка по кредитке, что вы отправляете на e-mail ?
То, что в ней РД обозначена утром следующего дня за РД, это нормально ? Или это имелось в виду дата создания этой выписки ?
Траты в выписку попали правильные, но под чертой, в сумму "ВСЬОГО" приплюсовали две траты, которые в выписке даже не упоминаются :shock: . А проводка как раз была на следующий день, после РД.
Это такая занимательная математика что ли, специально, что б человека запутать ?

Kalgan, добрый день. Пришлите, пожалуйста, выписку сюда info_client@alfabank.kiev.ua и подчеркните какие цифры и дата вас интересуют.

Вітаю, Альфо!

Підкажіть, а якщо після відправки СМС про активацію розстрочки, але до отримання відповіді на неї (тобто до власне активації розстрочки), поповнити рахунок дещицею власних коштів, це може зашкодити розстрочці? Бо кількість доступних коштів збільшиться, але використаних кредитних коштів стане менше...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2542
З нами з: 10.12.07
Подякував: 140 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8914891589168917>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Kalgan, Lost, MASolomko, Кочевник і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1707, 1708, 1709
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17082 2378566
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 15:36
ol_zy
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4277, 4278, 4279
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42786 5186274
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 15:01
omb
Юнекс Банк 1 ... 224, 225, 226
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2251 56976
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 14:41
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89161)
09.09.2020 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.