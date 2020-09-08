|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:56
kreuz написав:
Вітаю, Альфо!
Підкажіть, а якщо після відправки СМС про активацію розстрочки, але до отримання відповіді на неї (тобто до власне активації розстрочки), поповнити рахунок дещицею власних коштів, це може зашкодити розстрочці? Бо кількість доступних коштів збільшиться, але використаних кредитних коштів стане менше...
kreuz, доброго дня. Так може. Ми не рекомендуємо поповнювати рахунок до активації рострочки.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9277
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:50
Зачем сделали вечерние кассы ? Один кассира работает, 10 человек очередь, он решает с очереди как зайти в мобильное приложение. Придется платить гос. банком. Хотел пополнить долларами чтобы купить крупную покупку - контрабас.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3432
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718
, BVA1
, IBM
, ingtrans
, Kalgan
, liliya_logical
, ramzes4
, Искатель
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2252
|57071
|
|
|17082
|2378689
|
Сер 09 вер, 2020 15:36
ol_zy
|
|42786
|5186472
|
Сер 09 вер, 2020 15:01
omb
|