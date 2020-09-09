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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8914891589168917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:56

  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Підкажіть, а якщо після відправки СМС про активацію розстрочки, але до отримання відповіді на неї (тобто до власне активації розстрочки), поповнити рахунок дещицею власних коштів, це може зашкодити розстрочці? Бо кількість доступних коштів збільшиться, але використаних кредитних коштів стане менше...

kreuz, доброго дня. Так може. Ми не рекомендуємо поповнювати рахунок до активації рострочки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:50

Зачем сделали вечерние кассы ? Один кассира работает, 10 человек очередь, он решает с очереди как зайти в мобильное приложение. Придется платить гос. банком. Хотел пополнить долларами чтобы купить крупную покупку - контрабас.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:32

Re: Альфа-Банк

подскажите, а если предложение о рассрочке не пришло, самому ее никак не включить? или еще может прийти после 2-3 дней проведения платежа?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:47

Re: Альфа-Банк

cohan, если делали покупку забугром, то нормально. Предложение прийдёт в день проводки по счёту. Остальные приходили в день авторизации картой.

Ну, и проверьте MCC-код на кошерность для рассрочки https://alfabank.ua/private-persons/installment (внизу спойлер 8).
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MASolomko
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