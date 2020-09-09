Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:56
kreuz написав:
Вітаю, Альфо!
Підкажіть, а якщо після відправки СМС про активацію розстрочки, але до отримання відповіді на неї (тобто до власне активації розстрочки), поповнити рахунок дещицею власних коштів, це може зашкодити розстрочці? Бо кількість доступних коштів збільшиться, але використаних кредитних коштів стане менше...
kreuz, доброго дня. Так може. Ми не рекомендуємо поповнювати рахунок до активації рострочки.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 09 вер, 2020 16:50
Зачем сделали вечерние кассы ? Один кассира работает, 10 человек очередь, он решает с очереди как зайти в мобильное приложение. Придется платить гос. банком. Хотел пополнить долларами чтобы купить крупную покупку - контрабас.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Сер 09 вер, 2020 18:32
подскажите, а если предложение о рассрочке не пришло, самому ее никак не включить? или еще может прийти после 2-3 дней проведения платежа?
cohan
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Додано: Сер 09 вер, 2020 18:47
cohan, если делали покупку забугром, то нормально. Предложение прийдёт в день проводки по счёту. Остальные приходили в день авторизации картой.
Ну, и проверьте MCC-код на кошерность для рассрочки
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Додано: Чет 10 вер, 2020 01:16
а по срочным депозитам при пополнение депозита - есть ограничение по минимальной сумме пополнения? т.е. можно например пополнить депозит на 1 евро или 1 грн?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Чет 10 вер, 2020 06:47
uaprofi написав:
а по срочным депозитам при пополнение депозита - есть ограничение по минимальной сумме пополнения? т.е. можно например пополнить депозит на 1 евро или 1 грн?
С огромной долей вероятности да. У меня в июне закончился депо я все чтобыло больше 10$ снял а "хвостик" в 3$ c мелочью закинул на пополнение имевшегося вклада. Так что думаю и 1$ так тоже можно
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
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- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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