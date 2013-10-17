Підкажіть, а якщо після відправки СМС про активацію розстрочки, але до отримання відповіді на неї (тобто до власне активації розстрочки), поповнити рахунок дещицею власних коштів, це може зашкодити розстрочці? Бо кількість доступних коштів збільшиться, але використаних кредитних коштів стане менше...
kreuz, доброго дня. Так може. Ми не рекомендуємо поповнювати рахунок до активації рострочки.
Зачем сделали вечерние кассы ? Один кассира работает, 10 человек очередь, он решает с очереди как зайти в мобильное приложение. Придется платить гос. банком. Хотел пополнить долларами чтобы купить крупную покупку - контрабас.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Alfa_Bank дякую за оперативність виготовлення і доставки в обл.центр іменної RED за 4 дні, хоча чекав наступного тижня. Як розумію в системі має з'явитися наступного дня після відмітки кур'єра в банку? Чи можливі інші терміни?
stryzhko написав:Alfa_Bank дякую за оперативність виготовлення і доставки в обл.центр іменної RED за 4 дні, хоча чекав наступного тижня. Як розумію в системі має з'явитися наступного дня після відмітки кур'єра в банку? Чи можливі інші терміни?
stryzhko, доброго дня. Фіналізація зявки після доставки кур'єром відбувається до 3-х робочих днів. Вам надійде смс.