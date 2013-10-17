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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89158916891789188919>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:56

  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Підкажіть, а якщо після відправки СМС про активацію розстрочки, але до отримання відповіді на неї (тобто до власне активації розстрочки), поповнити рахунок дещицею власних коштів, це може зашкодити розстрочці? Бо кількість доступних коштів збільшиться, але використаних кредитних коштів стане менше...

kreuz, доброго дня. Так може. Ми не рекомендуємо поповнювати рахунок до активації рострочки.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:50

Зачем сделали вечерние кассы ? Один кассира работает, 10 человек очередь, он решает с очереди как зайти в мобильное приложение. Придется платить гос. банком. Хотел пополнить долларами чтобы купить крупную покупку - контрабас.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:32

Re: Альфа-Банк

подскажите, а если предложение о рассрочке не пришло, самому ее никак не включить? или еще может прийти после 2-3 дней проведения платежа?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:47

Re: Альфа-Банк

cohan, если делали покупку забугром, то нормально. Предложение прийдёт в день проводки по счёту. Остальные приходили в день авторизации картой.

Ну, и проверьте MCC-код на кошерность для рассрочки https://alfabank.ua/private-persons/installment (внизу спойлер 8).
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 01:16

а по срочным депозитам при пополнение депозита - есть ограничение по минимальной сумме пополнения? т.е. можно например пополнить депозит на 1 евро или 1 грн?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 06:47

  uaprofi написав:а по срочным депозитам при пополнение депозита - есть ограничение по минимальной сумме пополнения? т.е. можно например пополнить депозит на 1 евро или 1 грн?

С огромной долей вероятности да. У меня в июне закончился депо я все чтобыло больше 10$ снял а "хвостик" в 3$ c мелочью закинул на пополнение имевшегося вклада. Так что думаю и 1$ так тоже можно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:10

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank дякую за оперативність виготовлення і доставки в обл.центр іменної RED за 4 дні, хоча чекав наступного тижня. Як розумію в системі має з'явитися наступного дня після відмітки кур'єра в банку? Чи можливі інші терміни?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:16

ребята, а кто понял как устроена эта упаковка от блондинки, шо дёргаешь за один конец а она выезжает с другого конца?
кому не жалко порежте и выложите фото!
потому как какаето мистика получается :roll:
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:18

Alfa_Bank
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*крім операцій, на які розстрочка не оформлюється
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:19

  stryzhko написав:Alfa_Bank дякую за оперативність виготовлення і доставки в обл.центр іменної RED за 4 дні, хоча чекав наступного тижня. Як розумію в системі має з'явитися наступного дня після відмітки кур'єра в банку? Чи можливі інші терміни?

stryzhko, доброго дня. Фіналізація зявки після доставки кур'єром відбувається до 3-х робочих днів. Вам надійде смс.
Alfa_Bank
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