Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:22
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9282
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:22
Эпицентровую карту кто-то юзал, бесплатная в обслуживании получается?
cohan
Повідомлень: 282
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:23
Alfa_Bank
Ну я так понял, что коллеге звёздочки (с примечанием) не хватает
Vorlon
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:25
uaprofi написав:
ребята, а кто понял как устроена эта упаковка от блондинки, шо дёргаешь за один конец а она выезжает с другого конца?
кому не жалко порежте и выложите фото!
потому как какаето мистика получается
У вас не было "Механизмов и машин", вы рычаги не изучали? Темнотааа.
Один бородатый дядька еще 2К лет назал грил, шо ток дайте мне точку опоры, я и Землю переверну
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:28
Vorlon написав: Alfa_Bank
Ну я так понял, что коллеге звёздочки (с примечанием) не хватает
Да-да, опять, у Альфы зірочка загубилася
Вот без нее рассылка на Вайбер не такая касивая вышла
Небойсь пан
cohan
уже обжегся
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32327
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2571 раз.
Подякували: 3782 раз.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:32
clientage написав: Alfa_Bank * крім операцій, на які розстрочка не оформлюється Vorlon
, благодарю.
clientage
, укажите, пожалуйста, с какого источника реклама, передам разработчикам ваше замечание.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9282
З нами з: 18.02.13
Подякував: 82 раз.
Подякували: 830 раз.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:32
Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank * крім операцій, на які розстрочка не оформлюється Vorlon
, благодарю.
clientage
, укажите, пожалуйста, с какого источника реклама, передам разработчикам ваше замечание.
мне на Вайбер пришла
Именная реклама, вааще бомба. Хотя я уже пару раз воспользовался этой Рассрочкой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32327
З нами з: 08.12.07
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:37
clientage написав: Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank * крім операцій, на які розстрочка не оформлюється Vorlon
, благодарю.
clientage
, укажите, пожалуйста, с какого источника реклама, передам разработчикам ваше замечание.
мне на Вайбер пришла
Именная реклама, вааще бомба. Хотя я уже пару раз воспользовался этой Рассрочкой
Могли бы дать полный текст скрином в ЛС.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9282
З нами з: 18.02.13
Подякував: 82 раз.
Подякували: 830 раз.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:39
uaprofi написав:
ребята, а кто понял как устроена эта упаковка от блондинки, шо дёргаешь за один конец а она выезжает с другого конца?
кому не жалко порежте и выложите фото!
потому как какаето мистика получается
там все просто к картонкам, что выдвигаются, приклеена пленочная полоска, а внутри есть широкая неподвижная перемычка. Загляните внутрь - можно рассмотреть. Если правилно пленку через перемычку перекинуть, то вот и появляется такой эффект.
ol_zy
Повідомлень: 6162
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:43
Alfa_Bank написав:
Могли бы дать полный текст скрином в ЛС.
отправил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32327
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2571 раз.
Подякували: 3782 раз.
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