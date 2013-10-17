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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8916891789188919>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:22

  clientage написав:Alfa_Bank
Зображення
*крім операцій, на які розстрочка не оформлюється

? :roll:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9282
З нами з: 18.02.13
Подякував: 82 раз.
Подякували: 830 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:22

Re: Альфа-Банк

Эпицентровую карту кто-то юзал, бесплатная в обслуживании получается?
cohan
 
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Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:23

Alfa_Bank
Ну я так понял, что коллеге звёздочки (с примечанием) не хватает :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:25

  uaprofi написав:ребята, а кто понял как устроена эта упаковка от блондинки, шо дёргаешь за один конец а она выезжает с другого конца?
кому не жалко порежте и выложите фото!
потому как какаето мистика получается :roll:

У вас не было "Механизмов и машин", вы рычаги не изучали? Темнотааа.
Один бородатый дядька еще 2К лет назал грил, шо ток дайте мне точку опоры, я и Землю переверну :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:28

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Ну я так понял, что коллеге звёздочки (с примечанием) не хватает :D

Да-да, опять, у Альфы зірочка загубилася :wink:
Вот без нее рассылка на Вайбер не такая касивая вышла :(
Небойсь пан cohan уже обжегся
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:32

  clientage написав:Alfa_Bank
Зображення
*крім операцій, на які розстрочка не оформлюється

Vorlon, благодарю. clientage, укажите, пожалуйста, с какого источника реклама, передам разработчикам ваше замечание.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9282
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:32

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank
Зображення
*крім операцій, на які розстрочка не оформлюється

Vorlon, благодарю. clientage, укажите, пожалуйста, с какого источника реклама, передам разработчикам ваше замечание.

мне на Вайбер пришла
Именная реклама, вааще бомба. Хотя я уже пару раз воспользовался этой Рассрочкой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:37

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank
Зображення
*крім операцій, на які розстрочка не оформлюється

Vorlon, благодарю. clientage, укажите, пожалуйста, с какого источника реклама, передам разработчикам ваше замечание.

мне на Вайбер пришла
Именная реклама, вааще бомба. Хотя я уже пару раз воспользовался этой Рассрочкой

Могли бы дать полный текст скрином в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:39

  uaprofi написав:ребята, а кто понял как устроена эта упаковка от блондинки, шо дёргаешь за один конец а она выезжает с другого конца?
кому не жалко порежте и выложите фото!
потому как какаето мистика получается :roll:

там все просто к картонкам, что выдвигаются, приклеена пленочная полоска, а внутри есть широкая неподвижная перемычка. Загляните внутрь - можно рассмотреть. Если правилно пленку через перемычку перекинуть, то вот и появляется такой эффект.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:43

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Могли бы дать полный текст скрином в ЛС.

отправил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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