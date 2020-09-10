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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8916891789188919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:18

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:stryzhko, доброго дня. Фіналізація зявки після доставки кур'єром відбувається до 3-х робочих днів. Вам надійде смс.

А може годин? Кур'єр справився за 2. Карта вже активна. 5+))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:23

  stryzhko написав:
Alfa_Bank написав:stryzhko, доброго дня. Фіналізація зявки після доставки кур'єром відбувається до 3-х робочих днів. Вам надійде смс.

А може годин? Кур'єр справився за 2. Карта вже активна. 5+))

Іноді навіть хвилин) Раді, що ви задоволені сервісом!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:37

Alfa_Bank по выписке что-нибудь выяснили ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:42

  Kalgan написав:Alfa_Bank по выписке что-нибудь выяснили ?

Пока в работе. Отпишусь, как только буде результат.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:01

Re: Альфа-Банк

Red обіцяють у понеділок. Як її рд зробити 1 число - активувати 1го, забрати 1го чи вже пізно, коли зроблять тоді й рд?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:09

  chipmunk написав:Red обіцяють у понеділок. Як її рд зробити 1 число - активувати 1го, забрати 1го чи вже пізно, коли зроблять тоді й рд?

РД будет та, когда подпишитесь под кредитным договором.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:56

Re: Альфа-Банк

Якщо дві картки Єко-маркет, то бонуси можно отримати 500+500 на місяць?
Размер имеет значение.
2XL
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