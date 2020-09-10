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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 14:18
Alfa_Bank написав:stryzhko, доброго дня. Фіналізація зявки після доставки кур'єром відбувається до 3-х робочих днів. Вам надійде смс.
А може годин?
Кур'єр справився за 2. Карта вже активна. 5+))
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:23
stryzhko написав:
Alfa_Bank написав:stryzhko, доброго дня. Фіналізація зявки після доставки кур'єром відбувається до 3-х робочих днів. Вам надійде смс.
А може годин?
Кур'єр справився за 2. Карта вже активна. 5+))
Іноді навіть хвилин) Раді, що ви задоволені сервісом!
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:37
Alfa_Bank по выписке что-нибудь выяснили ?
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Kalgan
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:42
Kalgan написав:Alfa_Bank
по выписке что-нибудь выяснили ?
Пока в работе. Отпишусь, как только буде результат.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:01
Red обіцяють у понеділок. Як її рд зробити 1 число - активувати 1го, забрати 1го чи вже пізно, коли зроблять тоді й рд?
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chipmunk
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:09
chipmunk написав:
Red обіцяють у понеділок. Як її рд зробити 1 число - активувати 1го, забрати 1го чи вже пізно, коли зроблять тоді й рд?
РД будет та, когда подпишитесь под кредитным договором.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:56
Якщо дві картки Єко-маркет, то бонуси можно отримати 500+500 на місяць?
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 21:05
Вопрос к представителю. Подскажите пожалуйста, почему на некоторые оплаты на новой почте приходят смс на предложение о рассрочки, а на некоторые нет? Сумма больше 500 грн
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Alex7722
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Додано: Чет 10 вер, 2020 21:43
Alex7722 написав:
Вопрос к представителю. Подскажите пожалуйста, почему на некоторые оплаты на новой почте приходят смс на предложение о рассрочки, а на некоторые нет? Сумма больше 500 грн
Отправлено с моего SM-G9730 через Tapatalk
а эти оплаты точно были как оплата, а а не как перевод ?
он и в выписке идут как Покупка ?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:19
IMPRINTER
Оба платежа с Новой почты идут как "другое". Но у одного код МСС 4214 и рассрочка есть, а у другого 6538 и рассрочки нет
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Alex7722
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