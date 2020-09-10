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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 22:26
Alex7722 написав:IMPRINTER
Оба платежа с Новой почты идут как "другое". Но у одного код МСС 4214 и рассрочка есть, а у другого 6538 и рассрочки нет
Ну правильно 6538 это денежные переводы - какая же может быть еще рассрочка?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:29
Alex7722 написав:IMPRINTER
Оба платежа с Новой почты идут как "другое". Но у одного код МСС 4214 и рассрочка есть, а у другого 6538 и рассрочки нет
Наложка в НП может проходить как перевод p2p (код 6538), рассрочку на это вам не дадут, более того еще и комиссию могут списать если тарифами предусмотрена за перевод.
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