Ну правильно 6538 это денежные переводы - какая же может быть еще рассрочка?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:26
Ну правильно 6538 это денежные переводы - какая же может быть еще рассрочка?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:29
Наложка в НП может проходить как перевод p2p (код 6538), рассрочку на это вам не дадут, более того еще и комиссию могут списать если тарифами предусмотрена за перевод.
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:06
6538 - это чистый махровый манисенд ... с вас еще и комиссию за него возьмут 4% когда сумма проведется по счету (если у вас карта максимум или ред) + сумма не будет в грейсе
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 11 вер, 2020 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 23:15
Если бы за 6ххх давали рассрочки - могу представить чтобы тут началось )
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:16
Re: Альфа-Банк
Специально разрезал. Там между пластинами в центре картонка, вокруг неё пленка, которая свободно вращается вокруг центральной картонки. Выдвигающиеся пластины приклеены к пленке сверху и снизу с разных сторон.
Как-то так.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:10
IMPRINTER
да уж, попал.
Получается что у новой почты по разному настроены кода? И в первом и во втором случае оба были наложенные платежи.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:20
а по разному ... там еще зависит кто получатель ... если у Новой почты есть договор есть с получателем типа Розетки или другой крупный интернет-ритейлер - это одно, если обычный продавец - то скорей всего наложенный платеж пройдет как перевод. Именно услуги новой почты - за доставку и т.п. - это Покупка, а наложенный - это перевод.
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Pig Lives Matter
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