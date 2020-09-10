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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8918891989208921>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:26

  Alex7722 написав:IMPRINTER
Оба платежа с Новой почты идут как "другое". Но у одного код МСС 4214 и рассрочка есть, а у другого 6538 и рассрочки нет

Ну правильно 6538 это денежные переводы - какая же может быть еще рассрочка?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:29

  Alex7722 написав:IMPRINTER
Оба платежа с Новой почты идут как "другое". Но у одного код МСС 4214 и рассрочка есть, а у другого 6538 и рассрочки нет
Наложка в НП может проходить как перевод p2p (код 6538), рассрочку на это вам не дадут, более того еще и комиссию могут списать если тарифами предусмотрена за перевод.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:06

  Alex7722 написав:IMPRINTER
Оба платежа с Новой почты идут как "другое". Но у одного код МСС 4214 и рассрочка есть, а у другого 6538 и рассрочки нет


6538 - это чистый махровый манисенд ... с вас еще и комиссию за него возьмут 4% когда сумма проведется по счету (если у вас карта максимум или ред) + сумма не будет в грейсе
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 11 вер, 2020 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:15

  Alex7722 написав:у другого 6538 и рассрочки нет

Если бы за 6ххх давали рассрочки - могу представить чтобы тут началось )
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:16

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:ребята, а кто понял как устроена эта упаковка от блондинки, шо дёргаешь за один конец а она выезжает с другого конца?
кому не жалко порежте и выложите фото!
потому как какаето мистика получается :roll:
Специально разрезал. Там между пластинами в центре картонка, вокруг неё пленка, которая свободно вращается вокруг центральной картонки. Выдвигающиеся пластины приклеены к пленке сверху и снизу с разных сторон.
Как-то так.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:10

IMPRINTER
да уж, попал.
Получается что у новой почты по разному настроены кода? И в первом и во втором случае оба были наложенные платежи.
Alex7722
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:20

  Alex7722 написав:IMPRINTER
да уж, попал.
Получается что у новой почты по разному настроены кода? И в первом и во втором случае оба были наложенные платежи.


а по разному ... там еще зависит кто получатель ... если у Новой почты есть договор есть с получателем типа Розетки или другой крупный интернет-ритейлер - это одно, если обычный продавец - то скорей всего наложенный платеж пройдет как перевод. Именно услуги новой почты - за доставку и т.п. - это Покупка, а наложенный - это перевод.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 02:09

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:6538 - это чистый махровый манисенд ... с вас еще и комиссию за него возьмут 4% когда сумма проведется по счету (если у вас карта максимум или ред) + сумма не будет в грейсе

В таких случаях и карту ж нужно шустро в ноль выводить, что б не платить % по всему долгу ?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:35

  2XL написав:Якщо дві картки Єко-маркет, то бонуси можно отримати 500+500 на місяць?

2XL, доброго дня. Так.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:37

  Alex7722 написав:Вопрос к представителю. Подскажите пожалуйста, почему на некоторые оплаты на новой почте приходят смс на предложение о рассрочки, а на некоторые нет? Сумма больше 500 грн

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Alex7722, добрый день. По рассрочкам есть МСС-исключения. Если операция идет с одним из них, рассрочка не оформляется.
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