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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:40
Kalgan написав: IMPRINTER написав:
6538 - это чистый махровый манисенд ... с вас еще и комиссию за него возьмут 4% когда сумма проведется по счету (если у вас карта максимум или ред) + сумма не будет в грейсе
В таких случаях и карту ж нужно шустро в ноль выводить, что б не платить % по всему долгу ?
Kalgan, добрый день. Чтоб погасить наличные операции, да.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:55
1. Я правильно понимаю, что в RED CASH перевод на карту любого банка (р2р) без комиссии, а перевод на счёт по реквизитам 4% (min 20 грн)?
2. Если снять наличку/сделать перевод, например, 10-го числа, а РД 20-е число, то в течение 9-10 дней нужно будет погасить в ноль, чтобы не платить 3,5% на эту сумму? При этом 26% годовых начисляются уже с 10-го числа или с 11-го?
3. Сколько ждать до получения карты при оформлении через приложение?
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