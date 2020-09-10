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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:40
Kalgan написав: IMPRINTER написав:
6538 - это чистый махровый манисенд ... с вас еще и комиссию за него возьмут 4% когда сумма проведется по счету (если у вас карта максимум или ред) + сумма не будет в грейсе
В таких случаях и карту ж нужно шустро в ноль выводить, что б не платить % по всему долгу ?
Kalgan, добрый день. Чтоб погасить наличные операции, да.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:55
1. Я правильно понимаю, что в RED CASH перевод на карту любого банка (р2р) без комиссии, а перевод на счёт по реквизитам 4% (min 20 грн)?
2. Если снять наличку/сделать перевод, например, 10-го числа, а РД 20-е число, то в течение 9-10 дней нужно будет погасить в ноль, чтобы не платить 3,5% на эту сумму? При этом 26% годовых начисляются уже с 10-го числа или с 11-го?
3. Сколько ждать до получения карты при оформлении через приложение?
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:21
Striker написав:
1. Я правильно понимаю, что в RED CASH перевод на карту любого банка (р2р) без комиссии, а перевод на счёт по реквизитам 4% (min 20 грн)?
2. Если снять наличку/сделать перевод, например, 10-го числа, а РД 20-е число, то в течение 9-10 дней нужно будет погасить в ноль, чтобы не платить 3,5% на эту сумму? При этом 26% годовых начисляются уже с 10-го числа или с 11-го?
3. Сколько ждать до получения карты при оформлении через приложение?
Striker, добрый день.
1. Да. За счет кредитных средств без комиссии. Переводы в МАБ - 4% мин 20 грн.
2. Если на РД нет задолженности, РКО нет. Погашать нужно всю задолженность, включая %. Сумму можно уточнить в КЦ.
3. Доставка до 6 раб.дней.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:27
Striker написав:
Сколько ждать до получения карты при оформлении через приложение?
Не проще зайти в нужную дату в отделение и уйти сразу с картой?
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Vorlon
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:15
Alfa_Bank написав:
1. Да. За счет кредитных средств без комиссии. Переводы в МАБ - 4% мин 20 грн.
2. Если на РД нет задолженности, РКО нет. Погашать нужно всю задолженность, включая %. Сумму можно уточнить в КЦ.
3. Доставка до 6 раб.дней.
Спасибо. А если прийти сразу в отделение, то выдадут сразу неименную карту или придётся потом ещё раз идти за именной?
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:17
Alfa_Bank написав: Striker написав:
1. Я правильно понимаю, что в RED CASH перевод на карту любого банка (р2р) без комиссии, а перевод на счёт по реквизитам 4% (min 20 грн)?
2. Если снять наличку/сделать перевод, например, 10-го числа, а РД 20-е число, то в течение 9-10 дней нужно будет погасить в ноль, чтобы не платить 3,5% на эту сумму? При этом 26% годовых начисляются уже с 10-го числа или с 11-го?
3. Сколько ждать до получения карты при оформлении через приложение?
Striker, добрый день.
1. Да. За счет кредитных средств без комиссии. Переводы в МАБ - 4% мин 20 грн.
2. Если на РД нет задолженности, РКО нет. Погашать нужно всю задолженность, включая %. Сумму можно уточнить в КЦ.
3. Доставка до 6 раб.дней.
Уточнение по п. 1 - р2р без комиссии, если этот перевод идет за счет кредитных денег )
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:18
Vorlon написав:
Не проще зайти в нужную дату в отделение и уйти сразу с картой?
Для RED CASH дата РД абсолютно не важна, всё равно проценты сразу начисляются и надо как можно быстрее погашать.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:18
Striker написав: Vorlon написав:
Не проще зайти в нужную дату в отделение и уйти сразу с картой?
Для RED CASH дата РД абсолютно не важна, всё равно проценты сразу начисляются и надо как можно быстрее погашать.
кто грейсует - те ред-кеш не оформляет обычно ...
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:22
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
1. Да. За счет кредитных
средств без комиссии. Переводы в МАБ - 4% мин 20 грн.
Уточнение по п. 1 - р2р без комиссии, если этот перевод идет за счет кредитных денег )
Вроде сразу представитель написала. Но ещё раз уточнить лишним не будет.
Востаннє редагувалось Striker
в П'ят 11 вер, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:23
Striker
Формально вы правы, но с другой стороны со временем появится у банка лучшая кредитка, можно сменить пакет, но выбора даты уже не будет...
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