Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:55

1. Я правильно понимаю, что в RED CASH перевод на карту любого банка (р2р) без комиссии, а перевод на счёт по реквизитам 4% (min 20 грн)?

2. Если снять наличку/сделать перевод, например, 10-го числа, а РД 20-е число, то в течение 9-10 дней нужно будет погасить в ноль, чтобы не платить 3,5% на эту сумму? При этом 26% годовых начисляются уже с 10-го числа или с 11-го?

3. Сколько ждать до получения карты при оформлении через приложение?