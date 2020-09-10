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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8919892089218922>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:40

  Kalgan написав:
  IMPRINTER написав:6538 - это чистый махровый манисенд ... с вас еще и комиссию за него возьмут 4% когда сумма проведется по счету (если у вас карта максимум или ред) + сумма не будет в грейсе

В таких случаях и карту ж нужно шустро в ноль выводить, что б не платить % по всему долгу ?

Kalgan, добрый день. Чтоб погасить наличные операции, да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:55

1. Я правильно понимаю, что в RED CASH перевод на карту любого банка (р2р) без комиссии, а перевод на счёт по реквизитам 4% (min 20 грн)?
2. Если снять наличку/сделать перевод, например, 10-го числа, а РД 20-е число, то в течение 9-10 дней нужно будет погасить в ноль, чтобы не платить 3,5% на эту сумму? При этом 26% годовых начисляются уже с 10-го числа или с 11-го?
3. Сколько ждать до получения карты при оформлении через приложение?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:21

  Striker написав:1. Я правильно понимаю, что в RED CASH перевод на карту любого банка (р2р) без комиссии, а перевод на счёт по реквизитам 4% (min 20 грн)?
2. Если снять наличку/сделать перевод, например, 10-го числа, а РД 20-е число, то в течение 9-10 дней нужно будет погасить в ноль, чтобы не платить 3,5% на эту сумму? При этом 26% годовых начисляются уже с 10-го числа или с 11-го?
3. Сколько ждать до получения карты при оформлении через приложение?

Striker, добрый день.
1. Да. За счет кредитных средств без комиссии. Переводы в МАБ - 4% мин 20 грн.
2. Если на РД нет задолженности, РКО нет. Погашать нужно всю задолженность, включая %. Сумму можно уточнить в КЦ.
3. Доставка до 6 раб.дней.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:27

  Striker написав:Сколько ждать до получения карты при оформлении через приложение?

Не проще зайти в нужную дату в отделение и уйти сразу с картой?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:15

  Alfa_Bank написав:1. Да. За счет кредитных средств без комиссии. Переводы в МАБ - 4% мин 20 грн.
2. Если на РД нет задолженности, РКО нет. Погашать нужно всю задолженность, включая %. Сумму можно уточнить в КЦ.
3. Доставка до 6 раб.дней.

Спасибо. А если прийти сразу в отделение, то выдадут сразу неименную карту или придётся потом ещё раз идти за именной?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:17

  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:1. Я правильно понимаю, что в RED CASH перевод на карту любого банка (р2р) без комиссии, а перевод на счёт по реквизитам 4% (min 20 грн)?
2. Если снять наличку/сделать перевод, например, 10-го числа, а РД 20-е число, то в течение 9-10 дней нужно будет погасить в ноль, чтобы не платить 3,5% на эту сумму? При этом 26% годовых начисляются уже с 10-го числа или с 11-го?
3. Сколько ждать до получения карты при оформлении через приложение?

Striker, добрый день.
1. Да. За счет кредитных средств без комиссии. Переводы в МАБ - 4% мин 20 грн.
2. Если на РД нет задолженности, РКО нет. Погашать нужно всю задолженность, включая %. Сумму можно уточнить в КЦ.
3. Доставка до 6 раб.дней.


Уточнение по п. 1 - р2р без комиссии, если этот перевод идет за счет кредитных денег )
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:18

  Vorlon написав:Не проще зайти в нужную дату в отделение и уйти сразу с картой?

Для RED CASH дата РД абсолютно не важна, всё равно проценты сразу начисляются и надо как можно быстрее погашать.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:18

  Striker написав:
  Vorlon написав:Не проще зайти в нужную дату в отделение и уйти сразу с картой?

Для RED CASH дата РД абсолютно не важна, всё равно проценты сразу начисляются и надо как можно быстрее погашать.


кто грейсует - те ред-кеш не оформляет обычно ...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:22

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:1. Да. За счет кредитных средств без комиссии. Переводы в МАБ - 4% мин 20 грн.

Уточнение по п. 1 - р2р без комиссии, если этот перевод идет за счет кредитных денег )

Вроде сразу представитель написала. Но ещё раз уточнить лишним не будет.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 11 вер, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:23

Striker
Формально вы правы, но с другой стороны со временем появится у банка лучшая кредитка, можно сменить пакет, но выбора даты уже не будет...
Vorlon
 
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