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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8919892089218922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:29

  IMPRINTER написав:кто грейсует - те ред-кеш не оформляет обычно ...

Мне нужно для других целей. Например, как резервный вариант для срочного погашения кредиток, в случае, если какие-то неполадки с банком, с которого нужно гаситься. Также может пригодиться при "ракетах" на валютном рынке - заплатить 0.5-1% и поиметь при этом профит 2-3%, но это для смелых, можно и пролететь.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:33

Re: Альфа-+Тревел кредитка

Колеги, в двох словах можна пояснення: Тревел кредитка дає 3% кешбеку на всі покупки ? Горішками кеш"ю насипають ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:40

  Vorlon написав:Формально вы правы, но с другой стороны со временем появится у банка лучшая кредитка, можно сменить пакет, но выбора даты уже не будет...

Сомневаюсь, что в Альфе появится что-то лучше по условиям, чем текущий RED CASH.
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  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:41

Re: Альфа-Банк

Господа, а кому начислили бонусы по Эко можете проверить? Недодали!
У меня вместо 500 пришло 120. Что это за ерунда? Операция была на одну сумму.
Я понимаю не начислить вообще, но кинуть непонятные 120 это как понимать?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:42

  Striker написав:
  Alfa_Bank написав:1. Да. За счет кредитных средств без комиссии. Переводы в МАБ - 4% мин 20 грн.
2. Если на РД нет задолженности, РКО нет. Погашать нужно всю задолженность, включая %. Сумму можно уточнить в КЦ.
3. Доставка до 6 раб.дней.

Спасибо. А если прийти сразу в отделение, то выдадут сразу неименную карту или придётся потом ещё раз идти за именной?

Можно сразу неименную.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:43

  maxprofit написав:Колеги, в двох словах можна пояснення: Тревел кредитка дає 3% кешбеку на всі покупки ? Горішками кеш"ю насипають ?

Є ряд виключень, втім не дуже багато. Кешью тут не працює - у тревела свої "горішки" виключно для користування подорожуючих (вивести можна тільки суму покупок пов'язану з подорожами - транспорт, готелі, оренда авто та ін.)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:44

Re: Альфа-Банк

maxprofit написав:Колеги, в двох словах можна пояснення: Тревел кредитка дає 3% кешбеку на всі покупки ? Горішками кеш"ю насипають ?

Ні. На більшість, але є виключення, аналогічні програмі Кеш'ю. Нараховують балами, якими можна погасити покупки від 200грн з категорії "Транспорт", "Подорожі"," Готелі", якщо коротко.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:44

  maxprofit написав:Колеги, в двох словах можна пояснення: Тревел кредитка дає 3% кешбеку на всі покупки ? Горішками кеш"ю насипають ?

maxprofit, добрый день. У Тревел отдельная бонусная программа.
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