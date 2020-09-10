|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:29
IMPRINTER написав:
кто грейсует - те ред-кеш не оформляет обычно ...
Мне нужно для других целей. Например, как резервный вариант для срочного погашения кредиток, в случае, если какие-то неполадки с банком, с которого нужно гаситься. Также может пригодиться при "ракетах" на валютном рынке - заплатить 0.5-1% и поиметь при этом профит 2-3%, но это для смелых, можно и пролететь.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 986
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:33
Колеги, в двох словах можна пояснення: Тревел кредитка дає 3% кешбеку на всі покупки ? Горішками кеш"ю насипають ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1002
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1127 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:40
Vorlon написав:
Формально вы правы, но с другой стороны со временем появится у банка лучшая кредитка, можно сменить пакет, но выбора даты уже не будет...
Сомневаюсь, что в Альфе появится что-то лучше по условиям, чем текущий RED CASH.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 986
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:41
Господа, а кому начислили бонусы по Эко можете проверить? Недодали!
У меня вместо 500 пришло 120. Что это за ерунда? Операция была на одну сумму.
Я понимаю не начислить вообще, но кинуть непонятные 120 это как понимать?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
-
DENVER_S
-
-
- Повідомлень: 4521
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 705 раз.
- Подякували: 549 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:42
Striker написав: Alfa_Bank написав:
1. Да. За счет кредитных средств без комиссии. Переводы в МАБ - 4% мин 20 грн.
2. Если на РД нет задолженности, РКО нет. Погашать нужно всю задолженность, включая %. Сумму можно уточнить в КЦ.
3. Доставка до 6 раб.дней.
Спасибо. А если прийти сразу в отделение, то выдадут сразу неименную карту или придётся потом ещё раз идти за именной?
Можно сразу неименную.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9289
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:43
maxprofit написав:
Колеги, в двох словах можна пояснення: Тревел кредитка дає 3% кешбеку на всі покупки ? Горішками кеш"ю насипають ?
Є ряд виключень, втім не дуже багато. Кешью тут не працює - у тревела свої "горішки" виключно для користування подорожуючих (вивести можна тільки суму покупок пов'язану з подорожами - транспорт, готелі, оренда авто та ін.)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 512
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:44
maxprofit написав:Колеги, в двох словах можна пояснення: Тревел кредитка дає 3% кешбеку на всі покупки ? Горішками кеш"ю насипають ?
Ні. На більшість, але є виключення, аналогічні програмі Кеш'ю. Нараховують балами, якими можна погасити покупки від 200грн з категорії "Транспорт", "Подорожі"," Готелі", якщо коротко.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1293
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:44
maxprofit написав:
Колеги, в двох словах можна пояснення: Тревел кредитка дає 3% кешбеку на всі покупки ? Горішками кеш"ю насипають ?
maxprofit, добрый день. У Тревел отдельная бонусная программа.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9289
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18580
|2607332
|
П'ят 11 вер, 2020 10:54
Vorlon
|
|7262
|1638136
|
П'ят 11 вер, 2020 08:27
Shaman
|
|42839
|5191636
|
П'ят 11 вер, 2020 08:22
Water
|